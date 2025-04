Estrutura da Praça da Juventude é interditada parcialmente pela Defesa Civil

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes interditou parcialmente a estrutura da Praça da Juventude, no Jardim dos Amarais. A medida foi adotada após vistoria realizada a pedido da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no início deste mês. Apenas o campo de futebol de grama sintética e o prédio em que são realizadas atividades de ginástica e aulas boxe podem continuar a serem utilizados.

Durante a vistoria, foram detectados problemas graves de manutenção e de depredação do local. Entre as questões apontadas durante a vistoria estão problemas nos forros e telhados, fiação exposta e más condições das estruturas.

“Nós identificamos problemas estruturais causados por falta de manutenção da Praça da Juventude ainda no ano passado, durante o período de transição. Com o início deste mandato, mesmo com as limitações orçamentárias existentes, a administração municipal iniciou medidas para a recuperação do local. No entanto, nas condições atuais em que se encontra boa parte das estruturas, há risco para a utilização da população e para o trabalho dos servidores. Sendo assim, foi necessária a interdição parcial da Praça da Juventude”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

Ele lembrou que a Prefeitura já está desenvolvendo os levantamentos das necessidades de serviços e a planilha de custos para recuperação da Praça da Juventude. Estas informações balizarão as decisões referentes a intervenções a serem realizadas no local.

“Desde o início do ano, uma das prioridades da secretaria é a manutenção e a recuperação de espaços públicos de esporte e de lazer, que estavam deteriorados. Um exemplo, é o Centro do Paradesporto, em que já foi possível realizar melhorias na iluminação, na acessibilidade e intervenções de pintura, além da colocação de ponto de ônibus. Vamos ampliar os trabalhos para estruturas municipais em outras regiões da cidade”, disse Fred.

A Praça da Juventude é referência em estrutura de lazer para os moradores de bairros como o Jardim dos Amarais e Jardim Layr. A estrutura fica na avenida Brigadeiro Newton Braga, s/nº – Jardim dos Amarais.