Estudante ganha camisa de Gabriel Menino e vê 'sorte' para competir nos EUA

A estudante e torcedora apaixonada pelo Palmeiras, Anna Beatriz Gavinho, de 17 anos, recebeu a camisa do jogador Gabriel Menino, em uma partida contra o São Bernardo.

No dia 11 de março, a jovem apareceu no estádio com um cartaz explicando como ganhou o 1º lugar na Mostra Científica e Cultural e na Feira Estadual de Ciência e Cultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), local em que estuda Automação Industrial, Robótica e Tecnologia.

Anna é uma três criadoras do Autie, um aplicativo de suporte para mulheres autistas. O app recebeu prêmios no Brasil e está como semifinalista nos Estados Unidos, na competição do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

“Mereço sua camiseta?”, perguntou Anna no final do cartaz. Gabriel Menino entregou de presente diretamente para ela.

A mãe da estudante, Ana Cristina Gavinho, professora do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) em Itaquaquecetuba e Diretora de Creche em Bertioga, comemora a atitude do jogador e se diz muito orgulhosa do trabalho da filha.

“Anna sempre estudou em escola pública e isso me dá muito orgulho pois como professora acredito na educação como forma de transformação”, disse.

Ainda acrescentou como a jovem sempre disse que ajudaria pessoas quando crescesse. “Minha filha, desde bem pequena, já dizia que havia nascido para ajudar pessoas com necessidades especiais. Agora, juntamente com sua equipe, reuniram tecnologia a propósito, auxiliando mulheres que necessitam ter uma vida com autonomia, respeito e dignidade”, completou com orgulho.