Estudantes de Suzano conquistam prata na 47ª Jornada de Foguetes no RJ

Os estudantes Arthur Henrique Ramos Lanzoni, Davi Bissaco Velika e Carlos Mitsuo Buto Prates do 9º Ano do Colégio Lumbini conquistaram a prata na 47ª Jornada de Foguetes que ocorreu no período de 16 a 19 de outubro no Hotel Fazenda na Barra do Piraí no estado do Rio de Janeiro.

O evento é uma extensão da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). É a competição de foguetes mais prestigiada do Brasil e um evento científico nacional onde são convidados as três melhores equipes participantes de cada escola do nível 3 (8° ano e 9° ano) e nível 4 (Ensino Médio) que passaram da marca de 90m e 120m, respectivamente, nos lançamentos da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). Os responsáveis pelo evento são Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle (Coordenador Nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Mostra Brasileira de Foguetes) e Pâmela Marjorie Correia Coelho, Coordenadora da Jornada de Foguetes ambos do Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Os estudantes concretizaram o planejamento tanto da base quanto do foguete e submeteram o protótipo a rigorosos ensaios. No dia oficial de lançamento para participação na Mostra de Foguetes, o foguete alcançou a marca de 121,90 metros. Em função do alcance obtido, da obediência às regras de segurança e demais orientações dadas aos participantes da 17ª Mostra Brasileira de Foguetes, os estudantes foram convidados para participarem da 47ª Jornada de Foguetes que ocorreu no período de 16 a 19 de outubro no Hotel Fazenda na Barra do Piraí no estado do Rio de Janeiro.