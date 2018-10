Estudantes de Suzano promovem reflexão sobre uso consciente da água em obras de grafite

Os alunos da Escola Estadual Sebastião Pereira Vidal, na Vila Urupês, da Escola Estadual Alfredo Roberto, no Parque Residencial Casa Branca, e da Escola Estadual Prof. Tochichico Yochicava, na Cidade Miguel Badra, todas de Suzano, terão um mês de outubro diferente.

Eles participam do projeto Muros com Arte, uma iniciativa cultural que promove o estudo da arte e a realização de obras de grafite em muros de escolas públicas. Os estudantes recebem a ajuda de grafiteiros locais para criarem suas obras e o resultado dos trabalhos é revelado na exposição Muros com Arte, que ficará em cartaz na cidade.

A temática escolhida para essa edição, com o apoio da Ecolab, é o uso consciente da água. O conhecido grafiteiro da cidade, Nicolas Hikaru Takaki (Niko) ministrará workshops e dará orientação aos participantes para transformar o conhecimento em arte, pintando os muros das escolas.

O projeto cultural teve início com a capacitação de 36 professores de várias escolas públicas de Suzano, que levaram o tema água para a sala de aula e promoveram um concurso de ilustrações. Três escolas tiveram seus desenhos escolhidos.

A próxima etapa será a realização de um workshop para os alunos das escolas selecionadas, que abordará a história do grafite e as técnicas utilizadas neste tipo de arte. Após essa atividade e instruídos pelo profissional Niko, os estudantes reproduzirão os desenhos escolhidos nos muros das escolas.

Muros com Arte em Suzano tem patrocínio da Ecolab, produção da Flamingo Comunicação e realização com apoio do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC).

Mais informações no site: www.muroscomarte.com.br

Eventos

Projeto Muros com Arte

Workshop de grafite em sala de aula e grafitagem no muro

Data: 16 de outubro

Horário: das 9h às 16h

Local: Escola Estadual Sebastião Pereira Vidal (Av. Brasília, 1020 - Vila Urupês)



Data: 17 de outubro

Horário: das 9h às 16h

Local: Escola Estadual Alfredo Roberto (Rua. Isabel Castanheda Maier, 326 - Parque Res. Casa Branca)

Data: 18 de outubro

Horário: das 9h às 16h

Local: Escola Estadual Prof. Tochichico Yochicava (Rua Oito, 174-262 - Cidade Miguel Badra, Suzano)