Estudantes do Miguel Badra participam de aula inaugural do projeto Guard

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quinta-feira (27/02) a primeira aula com alunos do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM), na Escola Municipal Victor Salviano, no bairro Cidade Miguel Badra, com a participação da secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães.

Serão cerca de 600 alunos atendidos com a iniciativa neste primeiro bimestre que, além da Victor Salviano, também abrangerá a escola Vereador Waldemar Calil, no Cidade Boa Vista. Em maio, uma outra turma composta por 422 alunos da escola Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, no Jardim São José, também participará do projeto.

No total, serão dez aulas oferecidas pelo projeto aos estudantes que integram o 4º e 5º ano do ensino fundamental. A iniciativa tem como objetivo instruir e garantir que os jovens evitem as drogas e proporcionar um ensino que visa a formação cidadã e o desenvolvimento de habilidades de convivência social e respeito às normas. Além disso, a iniciativa busca integrar a GCM com o ambiente escolar, promovendo a aproximação entre segurança pública e educação. Desde 2017, o projeto formou mais de 4 mil alunos na cidade.

As aulas do Guard são distribuídas em temas que vão desde a conscientização sobre os direitos e deveres dos cidadãos até o aprendizado sobre a importância da solidariedade, respeito ao próximo e a construção de uma cultura de paz. Além disso, os alunos terão a oportunidade de conhecer melhor o trabalho da Guarda Municipal suzanense e como ela atua para promover a segurança da população.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, propostas como essa são importantes para fortalecer a relação entre a comunidade escolar e a segurança pública. “O Guard é um exemplo de como podemos trabalhar de maneira integrada com a educação para construir uma sociedade mais justa e segura. Queremos que os jovens entendam a importância de respeitar as regras e a convivência em grupo para que, no futuro, se tornem cidadãos conscientes e atuantes na nossa cidade", afirmou.

“A educação vai muito além da sala de aula. Iniciativas como o Guard são fundamentais para reforçar valores essenciais como cidadania, respeito e convivência harmoniosa. A parceria permite que os estudantes desenvolvam uma consciência crítica sobre seu papel na sociedade, além de fortalecer a relação entre a escola e a segurança pública. Estamos comprometidos em proporcionar uma formação completa aos nossos alunos, os preparando para um futuro com mais oportunidades e responsabilidade”, declarou a secretária de Educação, Renata Priscila.

Além da chefe da pasta, o primeiro dia de Guard contou com as presenças do assessor estratégico da Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; da coordenadora de Projetos Pedagógicos da Educação, Sueli Stuch; do GCM e instrutor do programa, André Alves da Silva; da instrutora e GCM Jaqueline Ziotti; e da assessora da Segurança Cidadã, Dayane Indiara Silva e Silva.