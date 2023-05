Estudantes do Unipiaget realizam plantão de dúvidas sobre o imposto de renda no Suzano Shopping

Cerca de 20 estudantes do Unipiaget estarão nesta quinta-feira (11/05) no saguão existente na entrada principal do Shopping de Suzano (em frente à loja Rogers), das 18h30 às 21h30, com um plantão de dúvidas sobre o imposto de renda e distribuição de panfletos. O documento deve ser enviado à Receita Federal até 31 de maio. Esta é a segunda semana de ação no shopping. Semana passada, alunos dos 7º e 8º semestres participaram da atividade.

A ação foi organizada pelo coordenador do curso de Ciências Contábeis do UNIPIAGET, Rodolfo Vieira. “Esta ação possibilita que nossos alunos exercitem umas das várias atividades do dia a dia de um contador. Além disso, também ajuda a sanar possíveis dúvidas dos contribuintes e de toda a comunidade na hora de fazer a declaração do imposto de renda para ficarem livres de algum tipo de problema com a Receita Federal ou até mesmo terem o “bloqueio” do CPF”, destaca.

Os estudantes estão cursando os 3º e 7 º semestres e, na ocasião, estarão coordenados pelo professor Pedro Rosa.

ATENDIMENTO NO PIAGET

Finalizados os atendimentos no shopping, haverá dois plantões para elaborações do imposto de renda no Unipiaget. Nos dias 13 e 20 de maio, das 9h às 14h, estudantes, supervisionados por professores, irão atender a população.

Podem ser atendidas pessoas de Suzano, com rendimentos anuais de R$ 60.000,00 que receberam até R$5.000,00 por mês de salário Bruto. O Unipiaget fica na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Imperador, Suzano.

Imposto de renda

Quem precisa fazer o imposto de renda?

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis;

Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; isso inclui o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), seguro-desemprego, doações, heranças e PLR; teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento do IR; realizou operações na bolsa de valores e vendeu acima de R$ 40 mil ou teve ganho de capital acima do limite de isenção; tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2022; teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50.

Prazo para entrega da declaração?

A data limite para enviar a declaração vai até o fim deste mês, em 31 de maio.