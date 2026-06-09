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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Educação

Estudantes encerram greve de quase dois meses na USP

Polícia prende seis alunos que tentavam invadir prédio da universidade

09 junho 2026 - 11h47Por Agência Brasil
Polícia prende seis alunos que tentavam invadir prédio da universidadePolícia prende seis alunos que tentavam invadir prédio da universidade - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Os alunos da Universidade de São Paulo (USP), por meio do Diretório Central dos Estudantes (DCE), anunciaram na noite desta segunda-feira (8) o fim da greve que faziam há quase dois meses.

Eles reivindicavam melhores condições de alimentação, moradia e aumento das bolsas estudantis.

A decisão pelo fim da greve ocorreu após assembleia que teve 323 votos pelo fim da paralisação contra 255 pela manutenção do movimento.

Segundo decisão coletiva, os cursos podem decidir de forma independente se mantêm ou encerram a greve.

Invasão

Também na noite desta segunda, um grupo de seis jovens, entre 18 e 22 anos, foi detido após invadir o prédio da Administração Central da USP. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada, eles bloquearam o acesso ao edifício com barricadas.

No confronto, três seguranças ficaram feridos. A PM prendeu seis pessoas que estavam, de acordo com a autoridade, com fogos de artifício, porretes, rádios comunicadores, megafone, marreta e estilingue. Houve ainda danos a equipamentos e móveis da universidade.

O DCE da USP informou que não ter relação com a invasão. Em manifesto publicado nas redes, o grupo de alunos que invadiu o prédio se declarou independente e se colocou contra o fim da greve.

Os manifestantes foram levados para o 7º distrito Policial, na Lapa (zona oeste), onde foram ouvidos e liberados. O caso foi registrado como lesão corporal grave e dano ao patrimônio público.

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