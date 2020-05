Estudantes homenageiam professores e funcionários de escola no São Bernardino

Um vídeo feito por mais de 20 alunos, de várias idades, da escola municipal Professor Ruy Ferreira Guimarães, no Jardim São Bernardino, em Suzano, comoveu profissionais da unidade de ensino durante essa pandemia.

Na gravação, que dura pouco mais de um minuto, os alunos avisam que estão se cuidando e dizem que sentem falta da escola. Eles ainda alertam que é importante se proteger do novo coronavírus (Covid-19). Cronologicamente, cada um deles aparece segurando uma placa com um trecho do seguinte texto: “Queridos professores e funcionários. Estamos aqui para dizer que estamos com saudades de estar com vocês, de aprender, de brincar. Ficar em casa é legal, mas a escola faz falta. Queremos dizer o quando vocês são especiais e fazem parte das nossas vidas. Logo logo, vamos estar juntos de novo. O importante agora é estarmos seguros para quando a gente voltar, não faltar ninguém. Recebam nosso abraço virtual bem apertado. Amamos vocês. Estamos em casa. Vai ficar tudo bem”.

O vídeo pegou de surpresa professores e coordenadores da escola, que se emocionaram ao verem a produção.

Paloma Ferreira Rocha é mãe de uma das alunas da unidade. Foi ela quem teve a ideia e elaborou o texto que foi exibido pelos alunos.

Emocionada, ela conta que considerou o alto grau de afinidade entre professores, pais e alunos. Assim, ela resolveu pedir para que outras mães fotografassem os filhos segurando placas com frases do texto.

Depois, Paloma reuniu o material em um vídeo, com a música “Era Uma Vez”, de Kell Smith ao fundo, e repassou. “Eu os vejo fazendo tudo pelos nossos filhos, nos avisando sobre o vírus. Tínhamos que retribuir. Por tudo o que eles são para nós e para os alunos. Eles merecem”, conta.

O vídeo foi repassado no último domingo (3). A coordenadora da escola, Eliana Alves de Santana, disse que estava na rua e parou o carro para ver a reprodução. Após isso, ela não conseguiu prosseguir, tamanha a emoção.

“Emocionou muito a todos nós. Eu tenho muitos alunos nessa escola, e conheço todos. Foi muito bom vê-los fazendo aquilo”.

“Aqui os pais são muito presentes na vida dos filhos. Foi muito emocionante ver que nossos alunos fizeram aquilo”, conta a professora Jussara Monteiro.