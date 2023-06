Estudantes visitam viveiro no Dia do Meio Ambiente

Alunos da Escola Municipal Professora Eliana Pereira Figueira, no Jardim Imperador, estiveram na manhã desta segunda-feira (05/06) no Viveiro Municipal Tomoe Uemura para fazer uma visita assistida ao espaço e auxiliar no plantio de uma árvore.

Na oportunidade, 70 estudantes de três turmas matriculadas na educação infantil foram ao local, eles ainda puderam ter contato com os peixes, pássaros, tartarugas e jabutis que habitam o espaço.

Na ocasião, as crianças também conheceram o espaço de treinamento e lazer dos cães, o PlayPet, e o orquidário do viveiro. Ao final, todos participantes receberam um vaso colorido com uma planta com o objetivo de fomentar nas crianças o interesse em relação ao cuidado com o meio ambiente, bem como conscientizá-las acerca da responsabilidade ambiental. A atividade, desenvolvida pelas Secretarias de Educação e de Meio Ambiente, ocorreu em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta data.

As pastas ainda promoveram a palestra “Sustentabilidade e o Vidro” direcionada aos educandos da escola Professor Antonio Maschietto, no Jardim Santa Inês, que teve a presença de 288 alunos do G4, G5 e do 1º ao 5º ano. A iniciativa ocorreu em parceria com a empresa Nadir Figueiredo S.A e contou com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang. A Escola Municipal Professora Maria Odete Cará, no Recanto Ouro Fino, receberá a iniciativa nesta terça-feira (06/06) e deve ter a participação de 157 alunos.

Durante a ação, os participantes são instruídos sobre a importância do vidro como um material considerado inteiramente reciclável, o que possibilita sua reutilização em outros processos.