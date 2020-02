Estudo aponta que Suzano é o 5º município que mais avança no País

O levantamento “Desafios da Gestão Municipal (DGM) 2020”, elaborado pela consultoria Macroplan, destaca Suzano como a quinta cidade brasileira que mais avançou no País na última década segundo seus critérios. A cidade ganhou dez posições no ranking em um ano. A Educação foi o grande destaque, alcançando a 23ª colocação nacional do estudo, que avalia os serviços essenciais de municípios com população superior a 273 mil habitantes.

Entre as cidades que mais avançaram no Brasil, Suzano fica atrás apenas de Ribeirão das Neves (MG), Petrolina (PE), Belford Roxo (RJ) e Cascavel (PR), sendo a única do Alto Tietê e a primeira do Estado de São Paulo a figurar entre as dez que mais evoluíram na década. Neste período, subiu 23 posições, tendo também o maior crescimento no País em um ano, com o ganho de dez colocações, ao lado de São José dos Pinhais (PR).

O estudo é elaborado pela empresa de consultoria Macroplan, especializada em cenários prospectivos, administração estratégica e gestão orientada para resultados, e avalia a oferta de serviços como Saúde, Educação, Segurança e Saneamento nas cem maiores cidades brasileiras.

No ranking geral do Índice Desafios da Gestão Municipal (IDGM) 2020, que pode ser conferido em http://www.desafiosdosmunicipios.com, Suzano ocupa o 25º lugar, com a nota de 0,683, ao lado de Florianópolis (SC), e supera capitais como Rio de Janeiro, Campo Grande e Goiânia. O IDGM varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do município. Das cidades da região, também são mencionadas Mogi das Cruzes (24º), Guarulhos (48º) e Itaquaquecetuba (56º).

Dos serviços avaliados, Educação foi o destaque de Suzano, que, inclusive, avançou em todos os outros setores. Os dados educacionais do município referem-se à taxa de aprovação do ensino fundamental, à nota média na Prova Brasil e à quantidade de matrículas em creches e pré-escolas. O estudo destaca a importância do empenho nesta área, que é determinante para a igualdade de oportunidades.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi comemorou o avanço no IDGM nesta década, especialmente no último ano. “O estudo mostra que, em um ano, ganhamos dez posições no ranking. Hoje estamos na 25ª posição nacional e ainda há muito trabalho a ser feito na Saúde, na Educação, na Segurança, no Saneamento e em tantas outras áreas”, afirmou.

O chefe do Executivo suzanense lembrou que o bom desempenho na Educação deve alcançar índices melhores diante do investimento proposto ao setor em 2020, que prevê horário estendido, formação de profissionais, plataforma online para professores, kits de uniforme e material escolar, aulas de Artes e Educação Física para toda a rede e inauguração de mais uma escola no Residencial Nova América.

Para Ashiuchi, ter a Educação na vanguarda da administração é motivo de orgulho, ao lado dos avanços em todos os demais setores avaliados. “Superamos a média nacional em diferentes indicativos, como na cobertura de coleta de resíduos domiciliares, no índice de abastecimento de água e tratamento de esgoto, e tivemos queda na mortalidade infantil, no homicídio e nas mortes no trânsito. O resultado mostra que estamos no caminho certo para recuperar a autoestima suzanense e construir uma cidade melhor”, finalizou.