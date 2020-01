Estudo prevê novos ônibus com ar condicionado nas linhas municipais de Suzano

A Radial Transportes analisa a possibilidade das 23 linhas municipais de Suzano terem novos ônibus, com ar condicionado, entradas USB, suspensão pneumática e elevador lateral para acesso de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. O projeto também prevê veículos modernizados nas linhas de Ferraz de Vasconcelos e Poá.

O estudo, porém, irá levar em consideração questões pontuais, como a estrutura das cidades - largura das ruas, por exemplo-, o tamanho dos ônibus e as possíveis rotas beneficiadas. A Radial ainda não tem previsão de quando encerrará as análises.

Em Suzano, além das 23 linhas municipais, o município recebe 16 intermunicipais, com destinos diversos, como Ribeirão Pires, Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, etc. Já em Ferraz e Poá, pelo menos, a possível modernização vai beneficiar 13 e quatro linhas municipais, respectivamente.

A ideia da Radial é a de seguir a modernização realizada pela empresa Alto Tietê Transporte (ATT), integrante do Consórcio Unileste, que pôs em circulação quatro novos veículos na Linha 038, que liga Mogi das Cruzes, com partida na Estação da CPTM – Estudantes até São Paulo, com destino à estação Armênia. Até o final de 2020 são esperados mais 85 novos com as mesmas características.

Segundo o gestor do Consórcio Unileste, Nelson Belon, o objetivo dessa modernização é trazer tecnologias, tendências e benefícios exclusivos para modernizar a frota a ponto de equipará-la aos veículos que circulam tanto na capital paulista como nos principais centros urbanos do mundo