Estudo prevê requalificação das ruas Glicério, Benjamin e vias da área central

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação realiza estudos de viabilidade para a requalificação das ruas General Francisco Glicério, Benjamin Constant e adjacências. De acordo com o órgão, atualmente, os técnicos da pasta estão na fase de coleta de dados e análise interna. O assunto também será tratado no Plano de Mobilidade Urbana, que foi lançado em dezembro de 2017. A previsão é de que reuniões sobre o tema sejam agendadas ainda neste semestre.

No início do ano passado, a Prefeitura descartou a implantação do calçadão e bolsões de estacionamentos no Centro. Na época, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação disse que a requalificação dos espaços por meio de pequenas intervenções era a melhor solução para o momento. Contudo, a pasta também falou que tanto pedestres quanto motoristas serão beneficiados.

O secretário de Planejamento Urbano, Elvis José Vieira, na ocasião, havia afirmado que além da área central, outros espaços públicos afastados da região deverão ser contemplados. A região do Boa Vista é uma delas, por exemplo. Isso porque o chefe da pasta acredita que a região cresceu nos últimos anos.

Em relação aos bolsões de estacionamento, Elvis tinha esclarecido que a mobilidade urbana é um fator muito complexo, mas que será contemplado também com melhorias. "Quando falamos de requalificação da cidade, tratamos de muitos temas. A mobilidade urbana se fosse somente automóveis e estacionamentos seria leviano. A lógica é ao contrário, preciso primeiro dar condições de qualidade para a cidade. Os veículos precisam de espaço para estacionar, mas antes preciso arrumar outras coisas para depois fazer isso, como as calçadas. Está dentro do cronograma da secretaria fazer algo do tipo".