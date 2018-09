Estudo vai mostrar necessidade e projetos para o trânsito de Suzano

Estudo realizado pela Mobility & Environment Arquitetura e Consultoria deve concluir até o primeiro semestre de 2019 a análise do trânsito de Suzano. A pesquisa busca entender as complexidades da cidade e servirá como base para Prefeitura definir quais projetos serão incluídos no Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob).

De acordo com o secretário da pasta de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, a possibilidade de fechar uma ou duas quadras da Rua General Francisco Glicério não é descartada.

O estudo, orçado em R$ 141.750, foi proposto para entender as necessidades do município, no que se refere à mobilidade urbana. Dados divulgados pelo Detran.SP apontam que a cidade ganhou 18 mil novos veículos nos últimos três anos. Ou seja, seis mil a cada ano, desde 2016. O levantamento se refere aos números computados de julho

A pesquisa sobre a Mobilidade Urbana de Suzano irá analisar quesitos como acessibilidade para deficientes físicos e visuais; satisfação de passageiros no transporte coletivo; velocidade de trecho de via; contagens de veículos, pedestres e ciclistas; segurança viária; rota de caminhões de carga; estacionamentos; e gestão. Assim que concluído, o estudo será apresentado à Prefeitura.

"A partir dessa análise, poderemos deslumbrar a situação do trânsito na cidade. Faremos reunião preliminar das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana, Planejamento, Habitação, Indústria e Comércio e a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, da Câmara de Suzano, para debater o assunto e depois levá-lo à iniciativa privada e à população", disse Galo.

Para o secretário, a intenção da Prefeitura é a de trazer melhoria à malha viária da cidade. Levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que as cidades tiveram aumento no número de habitantes de 1,5%, o que significa 24,6 mil novos moradores nas dez cidades do Alto Tietê. E esse aumento se refere justamente no trânsito.

"Estima-se que este estudo leve cerca de seis meses para ser concluído, em razão da complexidade. Poderemos entender de um modo bem amplo como está à situação e melhorá-la. Esta mesma empresa realizou análises em São José dos Campos e Poá e vemos que houve melhora considerável", frisou Galo.