Etec de Suzano adere à paralisação por melhores salários, diz sindicato

A Escola Técnica (Etec) de Suzano aderiu à paralisação dos funcionários que buscam melhores salários.

A informação é do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps).

O funcionamento volta ao normal na quarta-feira e continua até o fim da semana.

As principais reivindicações são reajuste salarial, revisão da carreira, direitos trabalhistas, direitos sociais, democratização da instituição e contagem do efetivo exercício na pandemia.

De acordo com o professor Felipe Roberto Martins da Etec de Suzano, mais de 90 unidades entre Etecs e Fatecs paralisaram completamente seus serviços na terça-feira. Na região, apenas Suzano parou completamente. “O movimento não é obrigatório, os funcionários e professores são convidados a participar. Adere o trabalhador que desejar, ninguém é obrigado. Em Mogi e Ferraz, a paralisação foi parcial”.

O professor explica que essa greve é importante “contra a precarização do Centro Paula Souza e pelas bonificações”. “Manutenção nos prédios, nas carreiras, dos professores e administrativos, investimentos em laboratórios, fechamentos de cursos”, complementa sobre a precarização do Centro.

Em resposta ao questionamento do DS, o Centro Paula Souza (CPS), responsável pelas Etecs e Fatecs, afirmou que as atividades estavam programadas normalmente e “a orientação é para que os profissionais das unidades realizem o acolhimento dos alunos normalmente”.

Além disso, o CPS afirmou que as reivindicações dos trabalhadores estão em análise. “Um grupo técnico, que conta inclusive com representante do sindicato, trabalha na revisão do plano de carreira”, explica o comunicado.