Etec de Suzano oferece consultoria gratuita para auxiliar na declaração do imposto de renda

A Escola Técnica (Etec) de Suzano ofere consultoria gratuita para auxiliar contribuintes a preparar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018. O prazo de entrega termina no dia 30 de abril. A unidade fica Rua Guilherme, 325, na Vila Urupês.

O atendimento começa no dia 24 de março, das 13h30 às 17 horas. O Centro Paula Souza (CPS) orienta que o contribuinte possa levar um quilo de alimento não perecível ou uma caixa de leite longa vida. Os alimentos serão doados. No estado, mais de 50 unidades do Centro Paula Souza (CPS) prestarão o serviço durante os meses de março e abril.

A consultoria é realizada por estudantes dos Ensinos Técnico, Técnico Integrado ao Médio e Superior Tecnológico, sempre sob supervisão dos professores. Algumas unidades solicitam um quilo de alimento não perecível ou outros donativos, que serão distribuídos a instituições beneficentes. Em outras, há número de vagas limitado e é necessário se inscrever pela internet.

Documentos

Os interessados na consultoria devem levar comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2017, declaração anterior com recibo de entrega (se houver), número do RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros). Mais informações sobre a declaração podem ser obtidas no site da Receita Federal.

Conheça as Etecs e Fatecs que oferecem o serviço. As unidades aparecem por ordem alfabética de município, com as datas e horários dos plantões:

Etec de Suzano

Rua Guilherme, 325 – Vila Urupês

Quando: 24 de março, das 13h30 às 17 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível ou uma caixa de leite longa vida