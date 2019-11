Etecs prorrogam inscrições do Vestibulinho para 2020

O prazo de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) foi prorrogado até as 15 horas da próxima quinta-feira (14). Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O exame será no dia 15 de dezembro.

Para o primeiro semestre de 2020, o Vestibulinho oferece 86.939 vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica.

As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico e Integrado.

Além das 48.883 vagas para os cursos técnicos modulares, oferecidos das modalidades presencial, semipresencial e online, o candidato poderá escolher entre diversas opções do Ensino Integrado, que totalizam a oferta de 34.141 vagas, distribuídas entre as seguintes modalidades:

Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim)

Ao estudar o Ensino Médio e o Técnico juntos, em tempo integral, o estudante vai fortalecer seu aprendizado básico com as habilidades profissionais. São oferecidas 18.534 vagas. Desse total, 530 são destinadas às escolas estaduais por meio do Programa Vence, parceria com a Secretaria da Educação do Estado. Entre os 28 cursos do Etim deste processo seletivo, um é novo: Agronegócio.

Novotec Integrado

O candidato pode optar por duas modalidades de certificação, o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional e o Ensino Médio com Qualificação Profissional. As 14.451 vagas estão distribuídas entre 27 cursos, sendo dois de qualificação.

Outras 1.156 vagas estão destinadas à Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS).

Por esta opção, o aluno poderá completar em cinco anos os Ensinos Médio, Técnico e Superior Tecnológico (normalmente, são necessários seis anos). O ingresso neste Vestibulinho ocorre pelo Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em um dos quatro cursos: Administração, Logística e Química – todos novos – além de Desenvolvimento de Sistemas.

Novas modalidades no Ensino Médio

As Etecs oferecem 2.570 mil vagas para o Ensino Médio regular e 550 vagas divididas entre as três opções de formação adequadas às orientações da Reforma do Ensino Médio: o Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais (350 vagas); Ensino Médio com ênfase em Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde (80 vagas); e Ensino Médio com ênfase em Ciências Exatas e Engenharia (120 vagas).

Cadastro reserva para acesso às vagas remanescentes

O processo seletivo oferece vagas remanescentes de segundo módulo disponíveis para nove cursos técnicos: Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Logística, Mecânica, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e ter experiência profissional na área do curso, mediante avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Especialização de nível médio

O Vestibulinho traz como novidade o curso inédito de Gestão de Projeto a distância, na modalidade online, com 300 vagas. Outras 495 vagas são para dez cursos de especialização presenciais: Desenvolvimento de Aplicativos para Smartphones; Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospitalar; Enfermagem do Trabalho; Gestão Ambiental; Gestão de Energia; Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição; Logística Reversa; Organização de Eventos Corporativos; Produção Cultural (novo); e Radiocomunicação.

Para se candidatar a uma vaga dos cursos de especialização presenciais, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio e também ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site.

Os que desejam fazer o curso de especialização online precisam ter concluído o Ensino Médio e qualquer curso técnico ou superior.

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas do Vestibulinho para o Ensinos Médio Regular, Médio com ênfase, Novotec Integrado, AMS, Técnico Integrado ao Médio e primeiro termo do Técnico Integrado na modalidade EJA, o candidato deve ter certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os que pretendem fazer o Ensino Técnico precisam ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio.