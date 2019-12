Evento apresentará vantagens do programa ‘Caçamba Verde’

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, em parceria com a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon) e a empresa GRX, realiza nesta sexta-feira (6), às 13h30, um evento especial voltado ao segmento dos gerenciadores de caçambas de entulho.

Ocorrerá no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (rua General Francisco Glicério, 1334 – Centro) e será voltado para empresários que atuam no setor cadastrados na administração municipal. O evento apresentará as novas ferramentas do programa “Caçamba Verde”, desenvolvido para melhorar o controle e a destinação de resíduos oriundos da construção civil e demolição na cidade.

O principal objetivo é fortalecer a atuação dos caçambeiros com foco na redução de custos e na melhoria da qualidade das operações, como um sistema viável dos pontos de vista ambiental e financeiro.

Outra meta do encontro é mostrar as vantagens técnicas que o novo sistema trará para o município, pois permitirá o acompanhamento em tempo real de cada um dos processos de captação e destinação de resíduos.

Segundo a diretora de Meio Ambiente de Suzano, Solange Wuo, o evento será uma oportunidade para que o empresariado local perceba os benefícios da adesão ao programa. “Estamos convidando todos os interessados para tomarem conhecimento das vantagens que Suzano passa a ter com o ‘Caçamba Verde’ e todas as ferramentas integradas. Desta forma, será não apenas um modelo ambientalmente benéfico, mas também economicamente viável”, afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, destacou o trabalho realizado para o engajamento da comunidade nas questões envolvendo a coleta e a destinação do resíduo da construção civil. “Buscamos ativamente, por meio da criação de políticas públicas, como o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, encontrar mecanismos para coibir o descarte irregular. O ‘Caçamba Verde’ reforça a iniciativa de trazer a comunidade para participar da preservação dos nossos recursos naturais”, disse.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas junto à Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, pelo telefone (11) 4745-2055.