Evento capacita mulheres acompanhadas pelos Cras e Creas sobre serviços e empregabilidade

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social organizou um evento especial dedicado à capacitação de mulheres nesta quarta-feira (12/03), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, com o objetivo de ofertar informações dos serviços da Assistência Social e proporcionar perspectivas de inserção no mercado de trabalho às munícipes acompanhadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Na oportunidade, as presentes foram saudadas pelo vice-prefeito Said Raful, pelo secretário Geraldo Garippo e pela diretora da Proteção Especial da secretaria, Regiane Borges.

Durante o encontro, foi reforçado o trabalho desenvolvido pelos equipamentos municipais para garantir apoio e renda às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Houve destaque para o atendimento ofertado às mulheres, que são responsáveis por 42.383 famílias referenciadas pelo Cadastro Único (CadÚnico). Para esse público, representado pelas munícipes convidadas, foi dedicada uma apresentação da entidade Rede Cidadã, conduzida pela coordenadora Adriana Wanderley sobre o tema “As mulheres fortes transformam as suas realidades”.

O conteúdo trazido pela Rede Cidadã tem relação com o trabalho desenvolvido pela entidade nos Cras e no Creas desde 2024, que oferece oficinas sobre autoconhecimento e desenvolvimento de competências para o trabalho. A partir dessas formações, os currículos das moradoras já passam a ser disponibilizados para as empresas parceiras da Rede Cidadã, tendo em vista o aproveitamento das profissionais conforme a demanda.

A iniciativa se integra ao conjunto de ações promovidas no contexto do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no município, que se propõe a garantir um ciclo de acolhimento, que abrange não só o estímulo à geração de renda, como também às orientações quanto ao convívio familiar e suporte para busca pela autonomia e acesso aos benefícios sociais, conforme foi apresentado no evento. As informações foram compartilhadas pela coordenadora do Cras Centro, Rose Marie Belinsk e pela coordenadora do Creas, Adriana Lopes.

Garippo destacou os serviços ofertados para que cada vez mais mulheres possam ser acolhidas e tenham suporte para construção de sua autonomia e suas famílias. “Este encontro tem um caráter especial porque faz alusão ao mês dedicado às mulheres, reforçando a importância desta rede de apoio e dos serviços municipais que podem transformar a realidade delas. Queria agradecer a todas as entidades parceiras que nos permitem alcançar famílias das diferentes localidades do município. Nossas equipes estão mobilizadas para atender as demandas e garantir novas perspectivas para cada uma”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o vice-prefeito afirmou que o trabalho da secretaria é essencial para o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social. “Parabenizamos as equipes da pasta e as instituições que atuam junto à prefeitura para promover os acolhimentos que se fazem necessários em nossa cidade. O trabalho desenvolvido no dia a dia faz com que as mulheres se sintam mais amparadas e possam buscar novos caminhos para suas vidas. Sabemos da abrangência dos serviços ofertados pelos Cras e Creas. A administração municipal age para proporcionar as condições adequadas para que todas possam alcançar seus objetivos”, declarou Said.

Serviços

Com relação ao total de ações proporcionadas pela Assistência Social, podem ser destacados os benefícios sociais viabilizados pelo CadÚnico, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), do governo federal, além de benefícios eventuais para suporte às famílias por ocasião de natalidade e funeral. Também é implementado pela pasta um modelo diferenciado de apoio aos idosos e às pessoas com deficiência em vulnerabilidade, que garante visitas domiciliares e acompanhamento aos munícipes. Para famílias afetadas por emergências climáticas, são concedidos colchões, cobertores, kits higiene e lonas.

Postos fixos

A Prefeitura de Suzano recebe a população de forma contínua nos postos fixos de atendimento referentes ao CadÚnico, nos Cras e no Creas. De segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, os munícipes podem buscar informações sobre os programas sociais nos seguintes locais: Cras Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Varan), Cras Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125 – Parque Residencial Casa Branca), Cras Centro (rua Monsenhor Nuno, 595 – Centro), Cras Palmeiras (rodovia Índio Tibiriçá, 11.641 – Palmeiras), Cras Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 –Sesc) e Creas (rua Doutor Deodato Wertheimer, 174 – Centro). O CadÚnico também disponibiliza o canal “Tira-dúvidas”, por meio do WhatsApp (11) 97815-4886.