Evento celebra os 25 anos da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Suzano celebrou nesta sexta-feira (14/03) os 25 anos de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) com um evento especial no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. A cerimônia, marcada por uma homenagem às conselheiras que participaram da luta em prol do público feminino ao longo de duas décadas e meia, contou com a presença da primeira-dama Déborah Raffoul.

Os fatos que transformaram o município em uma referência na luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres foram reproduzidos por meio das publicações que remeteram ao movimento que culminou na criação do CMDM, às vésperas dos anos 2000. Para detalhar esse processo, foi convidada a falar a atual mandatária, Patricia Braga, e a primeira presidente do conselho, Sandra Lopes Nogueira.

As duas ressaltaram a participação dos poderes Executivo e Legislativo para assegurar o direito das mulheres. Como símbolo do apoio, ficou destacada a atuação da Secretaria Municipal de Governo, sob a condução do titular da pasta, Alex Santos, nas discussões em torno das iniciativas relacionadas à valorização das mulheres, como este evento de aniversário, que também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama e demais vereadores.

Dentre as conquistas apontadas pela parceria entre o CMDM e a atuação política na cidade, incluem-se a criação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos e o Departamento da Mulher, sendo as últimas duas conquistas viabilizadas no ano de 2024, último da gestão Rodrigo Ashiuchi.

O CMDM ainda aproveitou a comemoração para celebrar a parceria que vem sendo estabelecida com outros oito municípios da região para criação de um colegiado, que terá o objetivo de trocar experiências, debater direitos das mulheres, discutir legislações e fomentar políticas públicas, fortalecendo a luta pelas mulheres e o acolhimento de demandas a nível estadual.

Repercussão

A atual presidente do CMDM destacou o fortalecimento do movimento em torno da defesa das mulheres em Suzano. “Hoje temos 18 titulares e 18 suplentes no CMDM que estão mobilizadas para defender os direitos das munícipes e atuar no enfrentamento à violência doméstica. Estamos aqui para celebrar a linda caminhada de pioneirismo que foi alcançada por Suzano. Temos uma gestão inclusiva e participativa que está trabalhando para deixar muitas contribuições para esta luta”, ressaltou Patrícia Braga.

A primeira presidente do CMDM lembrou da trajetória que viabilizou todas essas conquistas. “O trabalho foi feito a muitas mãos, já que foram 31 mulheres da OAB de Suzano que permitiram o início desse movimento, ainda na década de 1990. Criamos primeiro um plantão de atendimento à violência doméstica, que nos deu condições de conhecer essa realidade e passar a lutar por tudo que era necessário para garantir o suporte às mulheres que nos procuravam”, disse Sandra.

O presidente da Câmara parabenizou as iniciativas que estão assegurando os direitos das mulheres. “Cumprimento todas as conselheiras que passaram pelo CMDM e por tudo que foi proporcionado para a população. Nosso município tem ganhado muito com tudo que vem sendo implementado em prol do público feminino”, declarou Takayama.

Já o secretário de Governo frisou que o CMDM está fazendo a diferença na vida das suzanenses. “Nós abraçamos todas as ações que são destinadas a essa causa. Nosso papel é dialogar com todas as instituições e representantes da sociedade civil para acolher as demandas e identificar de que maneira podemos colaborar, proporcionando melhores condições de vida a todas”, pontuou Santos.

Por sua vez, a primeira-dama reforçou que o município tem se tornado referência por sua rede de proteção às mulheres. “Tivemos grandes avanços nestes 25 anos e continuaremos obtendo conquistas. O Dia da Mulher não é apenas para dar flores e parabéns, mas sim para reforçar a luta pelos direitos. Temos estruturas públicas destinadas ao acolhimento e um protocolo de monitoramento do cuidado para mulheres vítimas de violência, que já foi inclusive premiado”, sublinhou Déborah Raffoul.

Também participaram do evento, os secretários municipais Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos), Francisco Balbino (Segurança Cidadã) e César Braga (Controladoria Geral do Município), assim como a coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.

Por parte da Câmara, além do presidente da Casa de Leis, também estiveram na atividade os vereadores Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. Pela 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), marcou presença o presidente Fabrício Ciconi.

Rede de suporte

O trabalho de integração entre os diversos serviços municipais e estaduais tem proporcionado inúmeras alternativas para quem busca apoio e manifesta o interesse em denunciar agressões.

Entre as possibilidades, além do Departamento da Mulher, localizado sala 9 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro) que também atende por meio dos telefones (11) 4745-2140 e (11) 4745-2140, incluem-se a DDM de Suzano (rua Presidente Nereu Ramos, 302 - Jardim Santa Helena) que pode ser acionada pelos telefones (11) 4748-8040 e (11) 4748-8040), onde está instalada a Sala Rosa; a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa); e a Patrulha Maria da Penha, que atende pelos números (11) 4745-2150 ou pelo 153.