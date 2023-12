Evento com secretário estadual de Desenvolvimento Econômico reúne 300 empreendedores

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano realizou nesta quinta-feira (30/11) o “4º Encontro Empresarial” na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo. Com a presença de aproximadamente 300 empreendedores, o evento recebeu o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que palestrou durante uma hora e abordou vários assuntos, dentre eles como a economia da cidade é comparada com as de outras regiões, os desafios enfrentados no governo estadual e a relevância que os empresários têm para a economia regional.

O evento teve como objetivo aproximar a administração municipal com o setor produtivo. Além disso, a Câmara, associações e membros do Terceiro Setor foram convidados para interagir, a fim de desenvolverem um trabalho de estímulo à economia municipal. Foi uma oportunidade para os empresários trocarem ideias, criarem networking e conhecerem melhor as metas e os desafios da administração suzanense, pavimentando o caminho para mais investimentos no município. Além do chefe da pasta estadual, estiveram presentes o prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretários, vereadores, apoiadores do evento e outras autoridades.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, avaliou positivamente o evento e falou sobre o HUB Suzano, uma comunidade formada por pessoas interessadas em inovação e empreendedorismo que tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável da cidade e da região. “O encontro foi um sucesso. Muitas pessoas vieram ao evento, fizeram contatos e networking, dialogaram, ouviram o secretário, as impressões dele e o que ele quer para nossa cidade e nossa região. Faz algum tempo que somos procurados para termos algo de tecnologia e inovação na cidade. Por isso vamos lançar em dezembro o HUB Suzano. Estamos negociando com entidades, universidades e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) para colocar isso em prática”, destacou o chefe da pasta.

Loducca ainda detalhou como esse dispositivo deverá ser estruturado. “Faremos reuniões porque precisamos de apoio para desenhar qual o melhor perfil para esse HUB. Estamos pensando sempre em conjunto com o Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), as cidades e todo esse ecossistema de inovação da região. Esse HUB terá espaço para diálogo, eventos, estímulo às empresas, startups, vai ser um ambiente bem interessante”, explicou.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, comentou sobre a evolução da receita de Suzano ao longo dos anos. “A gente fala um pouco da questão orçamentária da nossa cidade, que em 2017 era de R$ 680 milhões e em 2023 ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão. Tudo isso é fruto de muito trabalho, não só do Poder Público e do munícipe, mas também dos empresários que acreditam que nossa cidade tem poder de evolução e crescimento. Vamos continuar procurando trazer mais investimentos para Suzano e que esse círculo virtuoso continue com ainda mais investimentos e empregos para o município”.

Os números impressionaram o secretário Jorge Lima, que elogiou a economia suzanense e parabenizou a gestão Rodrigo Ashiuchi pelos avanços econômicos. “Gostaria de agradecer o convite para estar neste evento. É muito claro que os números de Suzano são impressionantes nos últimos sete anos, já que estamos falando de um PIB de R$ 12,7 bilhões para uma população de pouco mais de 300 mil habitantes. Isso é extraordinário. São números impressionantes, é preciso reconhecer”, declarou o chefe da pasta estadual.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi citou o orçamento do município para enaltecer o trabalho realizado pela gestão para melhorar as condições dos empresários - o que na prática aumenta a geração de empregos para a população. “Hoje, além de entregar a cidade com quase R$ 1,5 bilhão de orçamento e quase R$ 13 bilhões de PIB, queremos criar condições para que os empresários continuem investindo e acreditando na nossa cidade. Isso serve tanto para quem já está com a gente quanto para quem está chegando. Temos que fazer a diferença na vida das pessoas com emprego para todos e criar condições para o surgimento e crescimento das empresas. Suzano agradece pela confiança”, finalizou Ashiuchi.

