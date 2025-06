Evento comemora aniversário de 11 anos do Centro Municipal de Paradesporto neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste sábado (14/06), das 9h às 15h, a comemoração pelo aniversário de 11 anos do Centro Municipal de Paradesporto Professor Cid Torquato. O evento terá apresentações de modalidades paradesportivas, feira das mães empreendedoras e diversas atrações. A entrada é gratuita.

Durante o dia, serão realizadas apresentações de vôlei adaptado, basquete adaptado, parataekwondo, karatê adaptado, bocha, badminton, xadrez adaptado e futebol. Além disso, na feira das mães empreendedoras, serão feitas vendas de salgados e delícias artesanais, peças em crochê, bordado e costura criativa.

“Será uma grande festa para marcar os 11 anos do Centro Municipal de Paradesporto, um espaço muito importante de inclusão, socialização e promoção da saúde e do bem-estar”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

O Centro Municipal de Paradesporto foi inaugurado em 19 de junho de 2014 e atende atualmente 253 pessoas, realizando cerca de 500 atendimentos semanais, considerando as diversas modalidades oferecidas. No local, são desenvolvidas 14 atividades: basquete kids, basquete adaptado, bocha, vôlei adaptado, atividade funcional, badminton, musicalização (coral), parataekwondo, futebol, karatê adaptado, boxe adaptado, xadrez adaptado, atendimento individualizado e atendimento em grupo suporte II e III.

O trabalho também oferece atendimento com dentista, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para avaliação odontológica e encaminhamentos especializados, roda de conversa com psicólogos, um espaço de escuta e apoio emocional aos pais e responsáveis, e atividade funcional para mães, com atividades exclusivas de bem-estar físico, voltadas às mães dos alunos, promovendo saúde e inclusão familiar.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também lançou neste ano o projeto de visitas a escolas municipais levando Clínicas de Bocha nas Escolas Municipais. Até aqui, oito escolas já visitadas, atendendo 1.937 alunos atendidos. Durante as clínicas, atletas de bocha paralímpica de Mogi das Cruzes vão até as escolas, conversam com os alunos sobre a modalidade, fazem demonstrações e interagem com as crianças.

Investimentos e manutenção

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem realizando uma série de investimentos para a melhoria do atendimento do Centro Municipal de Paradesporto. Neste ano, foram implantadas atividades de karatê adaptado, boxe adaptado e xadrez adaptado.

A administração municipal também realizou intervenções de manutenção no espaço, como pintura externa e interna, manutenção elétrica e troca dos refletores, além da implantação de ponto de ônibus com cobertura na entrada do Centro de Paradesporto para atender melhor os alunos e pais que utilizam o transporte coletivo. Estão em andamento melhorias na rampa de acessibilidade no início da calçada e manutenção das janelas.

O Centro Municipal de Paradesporto fica na avenida Expedicionário José Barca, no Jardim Rodeio. Mais informações sobre as atividades realizadas no paradesporto de Mogi das Cruzes podem ser obtidas via WhatsApp, pelo número (11) 94380-2044.

Confira a programação do evento:

9h – Abertura Oficial do Evento

9h30 às 10h – Apresentação de Parataekwondo

10h às 10h30 – Apresentação de Karatê Adaptado

10h30 às 11h – 1ª Rodada de Bingo

11h às 12h – Apresentação de Bocha Adaptada

12h às 12h30 – Apresentação de Xadrez Adaptado

12h30 às 13h – 2ª Rodada de Bingo

13h às 13h30 – Apresentação de Badminton Adaptado

13h30 às 14h – Apresentação de Basquete Adaptado

14h às 14h30 – Apresentação de Futebol Adaptado

14h30 às 15h – Apresentação de Vôlei Adaptado

15h – 3ª Rodada de Bingo

Encerramento

