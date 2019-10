Evento conscientiza sobre a prevenção do câncer de mama

Uma equipe do Centro Oncológico Mogi das Cruzes estará neste domingo (20) no Suzano Shopping para alertar e informar a população sobre os sintomas do câncer de mama. A iniciativa acontecerá entre 12 horas e 18 horas nos corredores shopping.

Em um espaço dedicado para a ação, das 13 às 17 horas, as mulheres poderão cortar gratuitamente o cabelo para doar à ONG Cabelegria e ainda concorrer a uma sessão de fotos profissionais. Das 13h30 às 16h30, uma designer de sobrancelhas estará à disposição para atender as participantes do evento.

Todas as participantes da ação de prevenção poderão participar do sorteio de três mamografias e três ultrassonografias de mamas cedidas pela Cedeco. "São exames bastante procurados na rede pública, que nem todas as mulheres têm condições de pagar. São importantes para prevenção e diagnóstico precoce, portanto, esperamos contribuir com a saúde dessas mulheres", explica o diretor administrativo do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, Alvaro Isaias Rodrigues.

A ação de prevenção conta ainda com a participação especial da palhaça Lilica, do projeto Semeando Alegria, para animar o público.