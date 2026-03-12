Evento cultural celebra protagonismo feminino com arte, música e tradição em Suzano

A Associação Cultural BeijaFlor promove, no próximo sábado (14), uma programação especial dedicada ao Mês das Mulheres, reunindo atividades culturais, oficinas e apresentações artísticas ao longo de todo o dia. O evento busca valorizar o protagonismo feminino por meio da arte, da cultura popular e das práticas de bemestar.

As atividades começam às 10h, com a oficina de Bordado Livre, técnica artesanal que tem se destacado como forma de expressão criativa e fortalecimento de vínculos entre mulheres de diferentes gerações. A proposta é oferecer um espaço acolhedor, onde o fazer manual se une ao diálogo e ao compartilhamento de experiências, e será ministrada pela arte educador Xica G. Lima.

A partir do meio-dia, o público poderá apreciar pratos de comida mineira enquanto participa de uma animada roda de samba. O período da tarde também contará com a abertura da Feira de Artesanato, às 16h, reunindo produtoras locais e fortalecendo a economia criativa da região por meio da exposição e venda de peças autorais.

Um dos destaques da programação é a intervenção “Despertar da Mulher Ancestral”, marcada para as 16h30. Conduzida pela arteterapeuta Bárbara de Oliveira Rodrigues, a atividade utiliza um conto indígena como ponto de partida para um processo de reflexão e reconexão simbólica. A proposta integra práticas de arteterapia voltadas ao resgate da memória, da identidade e da força feminina, promovendo um momento de introspecção e partilha entre as participantes.

Encerrando o dia, às 19h, acontece o “Sarau na Galeria”. Esta edição conta com a participação de Thabata Vecchio, que apresenta o lançamento de seu livro Pé de Caju (2025). Na música, o evento recebe a cantora Natalie Alves, que, com seu timbre marcante, interpreta clássicos da música brasileira. O encontro literário e artístico reúne escritoras, poetisas, musicistas e artistas visuais, oferecendo um palco aberto para a cena cultural suzanense.

Com uma programação diversa e acessível, o evento se consolida como um espaço de celebração, reflexão e valorização das múltiplas vozes femininas, reforçando o papel da arte como instrumento de transformação social.