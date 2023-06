Evento de combate ao trabalho infantil ocorre neste sábado no Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer receberá neste sábado (17/06) o evento “Slam - poesia falada contra o trabalho infantil”, que ocorrerá no Pavilhão Zumbi dos Palmares entre 13 e 17 horas. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, a Associação Reduca e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas) estão envolvidos na organização das atividades, que conta com a participação dos Gêmeos MCs e do estúdio de Dança Balleto, com cinco apresentações.

A ação faz parte das iniciativas relacionadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), visando fortalecer a data de 12 de junho, Dia mundial contra o Trabalho Infantil. O evento terá a participação de alunos da Escola Estadual Euclides Igesca, do bairro Vila Fátima, e dos integrantes do serviço de convivência do Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM). Serão apresentadas poesias feitas por crianças e adolescentes de 10 a 17 anos com essa temática.

O Peti está sendo desenvolvido no município a partir da cooperação entre a Prefeitura de Suzano e a Associação Reduca, que promove um espaço de acesso público para a realização de atividades educacionais complementares, tecnológicas e culturais para crianças e jovens. Por meio dessa parceria, vem sendo realizada, desde o ano passado, busca ativa para acolhimentos das famílias e encaminhamento para programas de proteção social. Neste ano, as ações relacionadas ao trabalho infantil estão sendo intensificadas com campanhas que buscam sinalizar para a violação de direitos e situações de violência.

Entre as iniciativas de proteção aos direitos desse público, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social se mobilizou, em 18 de maio, para enfatizar a importância do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Na ocasião, ocorreram orientações, panfletagem e apresentação de espetáculo de teatro temático pelo serviço de convivência conduzido pela Associação Luz do Amanhã. Ao longo do mês, ainda foram desenvolvidas rodas de conversas e encontros em escolas públicas para destacar o tema e de que maneira as entidades e o Poder Público podem contribuir com a sociedade.

O secretário Geraldo Garippo comentou sobre a proposta do evento. “A ideia é promover a conscientização da população em geral. Para tanto, estaremos promovendo perguntas relacionadas aos direitos da criança, do adolescente e do Peti para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto de uma maneira mais divertida e descontraída. Queremos mostrar a importância que o envolvimento de crianças e adolescentes em atividades como dança, música e poesia são ferramentas de uso e informação no seu tempo livre. Lembrando que a cultura e o lazer são direitos deles”, ressaltou Garippo.