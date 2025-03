Evento debate 1º aniversário do Departamento da Mulher

A Prefeitura de Suzano celebrou o 1º aniverśario do Departamento da Mulher, completado no sábado passado (08/03), com um evento no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, nesta segunda-feira (10/03), que reuniu representantes das frentes associadas aos direitos do público feminino na cidade. O objetivo foi reforçar os avanços proporcionados pelo serviço e discutir as ações que estão planejadas em conjunto para esse segundo ano de atuação.

A atividade foi organizada pela Secretaria Municipal de Governo, que é responsável pelo Departamento da Mulher, com participação especial da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul, e do vice-prefeito Said Raful. Na ocasião, o titular da pasta, Alex Santos, e a coordenadora do espaço, Maria Margarida Mesquita, recepcionaram as convidadas que estiveram reunidas numa conversa sobre as ações realizadas em prol da defesa das mulheres, sob os olhares do presidente da Câmara, Artur Takayama, e demais vereadores.

Estiveram presentes no bate-papo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Patrícia Braga; a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Silmara Marcelino; a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita; e a tesoureira da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Gabriella Gimenez.

Durante a reunião, que teve como tema proposto a “Proteção da Mulher no município de Suzano”, foi exaltado o papel do departamento para o acolhimento do público feminino, que realizou 463 atendimentos diretos às munícipes em situação de vulnerabilidade, impactando diretamente 3.427 mulheres. Neste intervalo de tempo, foram organizadas 44 palestras, 34 eventos e sete ações sociais, além de 192 encaminhamentos à DDM, à Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, à OAB Suzano, ao Centro de Referência e Apoio a Vítimas (Cravi) e aos polos da Assistência Social.

O encontro projetou algumas outras iniciativas que têm como intenção garantir ainda mais qualidade de vida às mulheres. Entre elas, pode ser destacada a intenção de se promover distribuição de absorventes nas escolas públicas estaduais e uma reorganização interna no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), para separar mulheres que acabaram de dar à luz daqueleas que sofreram aborto. Neste contexto, ainda buscará ser oferecida a entrega de um kit maternidade, com doação de fraldas e mantas.

Repercussão

A coordenadora do Departamento da Mulher destacou o valor que Suzano passou a dar para o tema nos últimos anos. “Queremos agradecer a confiança de todos que têm participação para a consolidação deste espaço, que foi concebido na gestão Rodrigo Ashiuchi e segue sendo uma referência na atual gestão do prefeito Pedro Ishi. Estamos trabalhando para as mulheres e suas famílias, com nossa estrutura e nossos encaminhamentos”, ressaltou Maria Margarida Mesquita.

O presidente da Câmara parabenizou a prefeitura pelo aniversário do espaço. “Esse projeto tem colaborado com a rede de suporte às mulheres na cidade e seguirá sendo uma referência nos próximos anos. Coloco o Poder Legislativo municipal à disposição para quaisquer demandas em que possamos colaborar e desejo sorte para a continuidade deste trabalho”, declarou Takayama.

Já o secretário de Governo falou do cuidado que é proporcionado pelo departamento. “Independentemente do que as mulheres estão passando, elas são muito bem recebidas nesse espaço. Esse acolhimento faz toda a diferença, pois nossa equipe atua com dedicação, amor e empatia, promovendo as orientações que se fazem necessárias. Tenho uma parceria muito especial com a dra. Margarida e sei da sua capacidade e sensibilidade para conduzir esse serviço com excelência”, disse Santos.

Em sua fala, a primeira-dama frisou a relevância de discutir a proteção das mulheres e a importância deste espaço de acolhimento. “A violência contra o público feminino é um assunto muito sério. Por isso, temos que reforçar essa luta e conscientizar a população. O departamento se integra ao conjunto de serviços implementados pelo município que visam assegurar o direito das mulheres, em parceria com outros espaços dedicados ao atendimento do público feminino”, pontuou Déborah Raffoul.

Por sua vez, o vice-prefeito afirmou que as atividades organizadas em prol do respeito às mulheres contribuem para a mudança de comportamento da sociedade. “Este é um assunto que nunca pode sair de pauta. Estamos sempre mobilizados para evitar a violência contra a mulher por meio dos canais de denúncia e pelas orientações que são prestadas nos equipamentos públicos”, sublinhou Said Raful.

Presenças

Também prestigiaram o evento, por parte do Poder Executivo municipal, os secretários municipais de Meio Ambiente, André Chiang; de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; e o controlador geral de Suzano, César Braga. Representando o Poder Legislativo municipal, além do presidente Artur Takayama, participaram os vereadores André Dourado; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. Ainda estiveram presentes o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi; e a presidente da Associação de Famílias de Rotarianos de Suzano (Asfar), Cristiane Tavares.

Rede de suporte

O trabalho de integração entre os diversos serviços municipais e estaduais tem proporcionado inúmeras alternativas para quem busca apoio e manifesta o interesse em denunciar agressões. Entre as possibilidades, além do Departamento da Mulher, localizado sala 9 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro) que também atende por meio dos telefones (11) 4745-2140 e (11) 4745-2140, incluem-se a DDM de Suzano (rua Presidente Nereu Ramos, 302 - Jardim Santa Helena) que pode ser acionada pelos telefones (11) 4748-8040 e (11) 4748-8040), onde está instalada a Sala Rosa; a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa); e a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), que atende pelos números 4745-2150 ou pelo 153.