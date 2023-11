Evento 'Girls Skate Jam' reúne mil pessoas no Parque Max Feffer

Mais de mil pessoas compareceram ao longo do último domingo (26/11) ao Suzano Skate Park, no Parque Municipal Max Feffer, para prestigiar o “Girls Skate Jam”, campeonato que busca fomentar a modalidade e toda a cultura urbana entre o público feminino. Além de receber a maior competição do gênero da América do Sul, o espaço também contou com exposição de fotografias de artistas mulheres, área com food trucks e o “Smart Talks”, um bate-papo com seis convidadas que levaram conhecimento, inspiração e ideias aos participantes.

Na categoria Street Open, a disputa teve como finalistas as skatistas Rafaela Murbach, Daniela Vitória e Isabelly Avila. Já na categoria Park Open, as honras ficaram com Alice Lisboa, Fernanda Galdino e Clara Lua do Rosário. O evento foi marcado pela participação de muitas famílias, crianças e da comunidade de uma forma geral.

“O ‘Smart Talks’ foi um sucesso. Mais de cem atletas participaram. Tivemos um bate-papo que trouxe inspiração, conhecimento e uma troca de experiências entre as convidadas e o público. Foram abordados vários temas, como maternidade, verso, vida profissional, mulheres em posição de liderança, igualdade salarial entre homens e mulheres, entre outros”, destacou o presidente da Associação Suzanense de Skate, Davison Fortunato, o Bob.

Para o bate-papo, foram convidadas a gerente de Marketing da Monster Energy, Sara Cerqueira; a profissional de marketing esportivo Tatiana Lobo; a jornalista Nathália Borg Penteado; a coordenadora de Produção do Skate Total Urbe, Déa Mendes; a atleta profissional e modelo Beatrice Domond; e a artista urbana e mediadora do Talks Juliana Sayuri.