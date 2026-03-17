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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Mogi das Cruzes

Evento gratuito ensina ONGs a transformar impacto social em oportunidade de captação

Encontro "Café, Projetos e Terceiro Setor" será no auditório do Sincomércio, em Mogi, das 8:30 às 12h. Inscrições abertas.

17 março 2026 - 13h50Por da Reportagem Local
Evento gratuito ensina ONGs a transformar impacto social em oportunidade de captaçãoEvento gratuito ensina ONGs a transformar impacto social em oportunidade de captação - (Foto: Divulgação)

Líderes, fundadores e voluntários de Organizações Não Governamentais (ONGs) do Alto Tietê participam, no dia 24 de março (terça-feira), do encontro “Café, Projetos e Terceiro Setor – Alto Tietê”, que acontece das 8h30 às 12h, no auditório do Sincomércio de Mogi das Cruzes. As inscrições são gratuitas.

A proposta é apoiar a profissionalização da gestão e fortalecer a captação de recursos no Terceiro Setor, por meio de conteúdo prático e troca de experiências. A realização é conjunta entre Rede Pocante, Soulcial, Sincomercio e Fazsol. 

A programação conta com a palestra “Muito Além do Coração: Da ação diária aos dados que provam o valor da sua ONG”, com Juliana Bertin, co-CEO da Soulcial. A apresentação aborda uma das maiores dificuldades enfrentadas por organizações sociais: captar recursos de forma sustentável. A palestrante vai mostrar como monitorar e demonstrar impacto com dados e relatórios estruturados pode ser decisivo para atrair investimentos de empresas e governos, ampliando a capacidade de execução de projetos.

A palestra também desmistifica, de forma simples e didática, termos e referências que aparecem com frequência em editais, parcerias e exigências institucionais — como MROSC, ODS, GRI e SROI — reforçando que essas ferramentas podem funcionar como suporte estratégico para posicionar projetos, comprovar resultados e abrir portas para novas fontes de financiamento.

Além do conteúdo técnico, o evento inclui um café para networking, com foco em conexões e parcerias entre iniciativas do Alto Tietê. Ao final, os participantes saem com orientações aplicáveis no curto prazo, voltadas à rotina de gestão e comunicação do impacto das organizações.

Soulcial
Idealizada pelos co-CEOs Juliana Bertin e Rodrigo Morales, a Soulcial é uma startup mogiana de impacto social, que visa mobilizar recursos em apoio a entidades sociais por meio de doações de cupons fiscais, tanto com CPF quanto sem. A missão é engajar pessoas e empresas em projetos sociais, criando uma rede de solidariedade e transformação social. A plataforma gamificada da Soulcial já gerou mais de R$ 7 milhões em doação para mais de 100 entidades sociais do estado de São Paulo.

Pocante
A Rede Pocante, instituição sem fins lucrativos sediada em Vitória (ES), tem como princípio levar conhecimento e tornar as instituições mais autônomas, autênticas e resilientes. Mensalmente, ONG realiza treinamentos na Região, com foco em temas sensíveis e de interesse do Terceiro Setor. O primeiro foi realizado em dezembro de 2024.

SERVIÇO
Evento: Café, Projetos e Terceiro Setor – Alto Tietê
Palestra: “Muito Além do Coração: Da ação diária aos dados que provam o valor da sua ONG”
Palestrante: Juliana Bertin (co-CEO da Soulcial)
Data: 24 de março (terça-feira)
Horário: das 8h30 às 12h
Local: Auditório do Sincomércio de Mogi das Cruzes – (inserir endereço completo)
Realização: Rede Pocante, Soulcial, Sincomercio e Fazsol
Inscrições gratuitas: https://forms.gle/i1S5WEuzEtbmZdB37

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