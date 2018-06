Evento marca comemoração dos 110 anos da imigração japonesa

O Festival Nipo-Brasileiro, que faz parte das atividades em comemoração aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil, celebrado oficialmente amanhã, e o 2º Festival do Meio Ambiente, que destaca a importância da busca da qualidade ambiental de Suzano e região, foram realizados neste sábado (16) no Parque Max Feffer.

O primeiro evento ocorreu das 10 às 20 horas com uma extensa programação que contou com 20 estandes com comidas típicas, brinquedos infláveis e um palco onde ocorreram apresentações - o cantor Joe Hirata foi a principal atração, no primeiro dia. Além disso, taikô e demonstrações de artes marciais marcam presença no palco.

O prefeito Rodrigo Ashiushi (PR) esteve presente no evento e ressaltou a importância dos 110 anos de imigração japonesa. “A presença oriental é muito importante para a cidade e esse evento é uma forma de homenagear todos os descendentes, já que eles também foram um dos formadores de Suzano”, disse.

Transmissão do jogo do Brasil

Neste domingo (17) também haverá transmissão da partida entre Brasil e Suíça, pela Copa do Mundo, às 15 horas.

O evento ocorre no estacionamento interno do Parque Municipal Max Feffer, que está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador. A realização é de todas as entidades nipônicas da cidade, com apoio da Prefeitura de Suzano.

Meio Ambiente

Paralelamente, ocorreu o 2º Festival do Meio Ambiente, em frente ao Pavilhão Zumbi dos Palmares, das 9 às 17 horas. O evento pretende propiciar um dia de vivências por meio de espaços que possibilitarão sensibilização, informação, interação, ações lúdicas, artísticas, solidárias e estimulantes em busca da qualidade ambiental de Suzano e região.

O diretor de Agricultura e Abastecimento de Suzano, Fabiano Elchemorr, destacou a importância do evento com o fomento do cultivo a hortaliças. “Estamos distribuindo mudas para que as pessoas plantem e o cultivem em diversos locais, como telhas e canos de PVC”, conta.