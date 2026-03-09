Evento no Cineteatro mobiliza servidoras para diálogo sobre desafios da maternidade

A Secretaria de Administração de Suzano organizou nesta segunda-feira (09/03) uma atividade especial voltada às mulheres servidoras, trazendo para uma “Roda de Afeto” o tema da maternidade e a relação com os filhos crescidos. O evento organizado no Cineteatro Wilma Bentivegna contou com abertura da titular da pasta, Cintia Lira, e participações da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e do vice-prefeito Said Raful.

O diálogo com as convidadas, que integram as diferentes secretarias municipais, foi proposto pelo Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), que identificou essa questão como uma das principais demandas verificadas no último balanço anual de atendimentos do setor, sob a responsabilidade da diretora Renata Pires. A conversa foi conduzida pelas psicólogas que integram o trabalho, Fernanda Peixoto e Letícia Umezaki.

Durante o encontro, as profissionais traçaram um paralelo entre as características da maternidade enquanto os filhos são pequenos e os desafios que são enfrentados quando os filhos crescem, especialmente na realidade atual, em que a saída de casa acontece de forma mais tardia.

O comparativo reforçou junto às presentes que, na infância, as mães protegem, ensinam e sustentam, ao passo que, na vida adulta, elas orientam, confiam e permitem autonomia, em tese. Neste campo é que residem os conflitos, pois, conforme demonstrado pelas especialistas, muitas vivem uma realidade “silenciosa” na qual os filhos permanecem dependentes, gerando sobrecarga emocional feminina, culpa constante e dificuldade em estabelecer limites.

As psicólogas convidaram as participantes para registrarem suas vivências completando a frase “filhos crescidos…”. Em seguida, as duas refletiram sobre as dúvidas de cada uma com as servidoras convidadas e puderam contribuir com a experiência de já terem lidado com situações parecidas em outras oportunidades, ao longo da carreira.

Uma das situações colocadas para dialogar sobre a questão que envolve as mães que moram com filhos que são jovens adultos ou mesmo adultos é que estes não querem abrir mão de sua autonomia, mas ainda recorrem às características da mãe que tem um filho pequeno, como a proteção e o sustento.

A secretária Cintia Lira abriu o coração para falar sobre o aprendizado adquirido ao longo da maternidade. “Aprendi que nós não podemos deixar de cuidar da gente em momento nenhum. Temos que nos manter saudáveis e prontas para dar o exemplo para os filhos, dando o suporte em cada etapa da vida, mas permitindo que eles tenham as experiências necessárias para o desenvolvimento”, disse a titular da pasta.

O vice-prefeito destacou a oportunidade que a administração municipal ofereceu para as servidoras com esta atividade. “No mês de março, aproveitamos essas ações para discutir algumas das muitas questões que envolvem o universo feminino. Um espaço de diálogo e de troca de experiências é muito importante para todas”, ressaltou Said.

Por sua vez, a primeira-dama enalteceu o trabalho do NAS em mais um evento de acolhimento às servidoras. “Parabenizamos a Secretaria de Administração por ter promovido um encontro muito adequado para nossa realidade, que propôs uma conversa enriquecedora sobre um tema tão desafiador como a maternidade. É uma grande satisfação poder participar desse momento”, declarou Déborah.