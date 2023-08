Evento no Cineteatro Wilma Bentivegna marca 17 anos da Lei Maria da Penha

O Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, recebeu na manhã desta segunda-feira (07/08) cerca de 70 convidados para celebrar os 17 anos de criação da Lei Maria Penha (11.340), sancionada com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar. Organizada pelo Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, e apoiada pela administração municipal, a ação contou com uma palestra da advogada Patrícia Braga sobre a história da mulher que deu nome à lei, apresentação musical das crianças da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), e presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Estiveram presentes representantes do Cravi, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano e da Ordem dos Advogados Brasil. No evento, foram reforçadas as mensagens de combate à violência contra a mulher e, especialmente, os canais de denúncia e acolhimento.

Larissa falou que o encontro com as mulheres é muito valioso para conscientizá-las sobre a importância do tema. “As mulheres não podem se calar. Não podemos admitir a violência em hipótese alguma. Por isso, reforçamos essa luta de diversas formas, informando os locais que garantem o atendimento às vítimas e incentivando as rodas de conversa, que buscam garantir os esclarecimentos necessários”, destacou a primeira-dama.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu o trabalho que é feito em Suzano para promover o acolhimento devido às mulheres vítimas de violência. “Venho aqui agradecer ao empenho de todos os profissionais pelo envolvimento na luta pela defesa da mulher. A gente observa que as ações que são desenvolvidas resgatam inúmeras famílias. Nossa cidade tem se tornado exemplo de mobilização no combate à violência doméstica, o que tem se refletido diretamente na melhora da qualidade de vida das mulheres”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Participaram do evento os secretários municipais Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Gabinete), Alex Santos (Governo), Cintia Renata Lira (Administração); o assessor estratégico da Controladoria Geral do Município, César Braga; a coordenadora estadual do Cravi, Luane Natalle; a presidente da Aamae, Silvia Rangel; a coordenadora do Cravi em Suzano, Alessandra de Oliveira; a presidente da Comissão da Mulher da OAB de Suzano, Maria Margarida Mesquita; a presidente do CMDM, Laís Matos; e a coordenadora da Patrulha Maria da Penha de Suzano, Jaqueline Lima.

Apoio

O canais de atendimento para as mulheres são:

A Rede de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS) - (11) 4745-2107, (11) 4745-2104 e (11) 4745-2114

A Central de Atendimento à Mulher em situação de violência - 180

A Polícia MIlitar - 190

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) - (11) 4743-2588

O Conselho Tutelar de Suzano - (11) 4748-5940

O Cravi - (11) 4745-2180

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) - (11) 4748-8040

A OAB de Suzano - (11) 4748-7473

‘Agosto Lilás’

A atividade realizada nesta segunda-feira abriu oficialmente a programação referente ao “Agosto Lilás”, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Ao longo das próximas semanas, a Prefeitura de Suzano promoverá e apoiará inúmeras ações relacionadas ao tema, conforme cronograma abaixo:

Dia 8: Projeto “Cravi Vai à Escola”, em parceria com a Patrulha Maria da Penha nas escolas municipais

Dia 9: Plantão de Dúvidas no CEU Gardênia, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas

Dia 10: Plantão de Dúvidas na Estação Suzano (CPTM), das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas

Dia 11: Grupo de Mulheres “Maria, Maria” na Aamae Suzano, localizado na rua Hélio Guimarães Lanzas, 395, Cidade Miguel Badradas 14h30 às 16h30

Dia 12: Plantão de Dúvidas na Aamae, das 13 às 14 horas

Dia 12: Adesivaço com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na Praça dos Expedicionários, entre 9 e 13 horas.

Dia 25: Palestra orientativa com a Secretaria Municipal de Governo e convidados no Cineteatro Wilma Bentivegna, às 9 horas.

Dia 26: Caminhada com a Patrulha Maria da Penha, saindo do Paço Municipal em direção à Praça João Pessoa, às 14h30.