Evento oficializa entrega de chaves de apartamentos para 378 famílias

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela recebeu na manhã desta sexta-feira (25) o evento que oficializou a entrega das chaves dos apartamentos dos conjuntos Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, localizados no Jardim Fernandes, para 378 famílias atendidas por meio do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Esta foi a última etapa burocrática do processo e na sequência começa a organização da mudança dessas pessoas, principalmente daquelas que vivem em áreas de risco, que terão suporte da Prefeitura de Suzano. Em relação às unidades restantes – pois os dois condomínios somam 440 moradias –, a documentação necessária dos escolhidos para essas moradias ainda é analisada pela Caixa Econômica Federal.

Também ficou definido que no próximo dia 13 de junho, as famílias participarão de assembleias, uma em cada empreendimento, para definirem o custo da taxa condominial para garantir serviços, equipamentos e materiais diversos para os conjuntos. Além de receberem as chaves de representantes da administração municipal e da Caixa, os beneficiados também puderam solicitar a ligação de energia elétrica dos seus apartamentos aos funcionários da EDP São Paulo, que também estavam presentes.

O clima na manhã desta sexta-feira era de bastante expectativa. Embora não houvesse nenhuma surpresa, uma vez que as famílias já haviam sido sorteadas anteriormente para escolherem as suas unidades, a entrega das chaves marcou o fim de um processo iniciado em agosto de 2017, mas que remonta há anos de espera e incertezas por parte de muita gente que sempre desejou concretizar o sonho da casa própria. Além da construção dos prédios, essas pessoas ainda tiveram que aguardar a reintegração de posse dos conjuntos, que haviam sido invadidos.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, explicou que a mudança para os apartamentos terá uma atenção especial da administração municipal em relação às famílias beneficiadas que vivem em áreas de risco da cidade. “Teremos que promover a demolição dos barracos e construções, a limpeza desses locais e outras intervenções que venham a mitigar as possibilidades de novas ocupações”, afirmou. Atualmente, 2,2 mil unidades habitacionais estão em construção em Suzano. O próximo conjunto que deve ser entregue é o Bosque das Flores, localizado no Jardim Europa e que tem cerca de 400 apartamentos.

"Depois de anos de muita luta de centenas de famílias de Suzano, chegamos a um momento importante. É uma satisfação participar dessa etapa na vida de tanta gente. Representa um recomeço e uma nova esperança para cerca de 400 famílias, que poderão viver com dignidade, qualidade de vida, infraestrutura adequada, oportunidades e com a verdadeira essência de um lar”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi às centenas de pessoas que preencheram as arquibancadas do ginásio do Complexo Poliesportivo Paulo Portela.

Ele ainda lembrou das melhorias realizadas pela atual gestão na região norte que complementam a entrega dos apartamentos do Jardim Fernandes: o recapeamento da avenida Francisco Marengo, a mudança em breve no trânsito do largo do Jardim Dona Benta, a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boa Vista e sua futura transformação em Pronto Atendimento (PA), a abertura do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul e o início da obra do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Jardim Santa Inês.

Entre as outras autoridades que marcaram presença no evento estavam o deputado federal Marcio Alvino, o deputado estadual André do Prado, o secretário municipal de Governo, Rosenil Barros Orfão, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, e o diretor municipal de Habitação, Miguel Reis Afonso.