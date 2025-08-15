Evento oficializa o Conselho Municipal da Juventude e agenda jovem 'Conecta +'

Suzano viveu um momento histórico nesta sexta-feira (15/08) com o lançamento oficial do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) e da agenda jovem “Conecta +”, no Complexo Educacional Mirambava, no centro. Mais de mil pessoas lotaram o auditório e participaram da solenidade, que marcou o início de uma nova fase para as políticas públicas voltadas aos jovens suzanenses.

O público foi composto por autoridades, representantes de instituições de ensino, organizações sociais, lideranças comunitárias e membros da sociedade civil.

A cerimônia, organizada pela Secretaria Municipal de Governo, foi marcada pela assinatura de dois decretos pelo prefeito Pedro Ishi, um que oficializou a criação do Comjuve e outro que institui a agenda jovem “Conecta +”. A agenda reunirá ações, programas e projetos nas áreas de cidadania, protagonismo, empreendedorismo e inovação social, buscando integrar diferentes setores da administração e da sociedade civil para atender às demandas da juventude suzanense.

Além da oficialização, a manhã também foi dedicada à posse dos 36 conselheiros do Comjuve, que terão mandato para atuar como ponte entre os jovens e o Poder Público. Entre eles, estão o presidente André Luis Bom Fim Averaldo e a vice-presidente Heloisa de Sousa, representando nove secretarias municipais e nove instituições da sociedade civil. Durante a solenidade, os novos membros receberam certificados e assumiram publicamente o compromisso de defender os interesses da juventude.

A mesa de autoridades reuniu o prefeito; a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Raffoul Ishi; o vice-prefeito Said Raful; o presidente da Câmara, Artur Takayama; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; os vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; Benedito dos Santos, o Inhame; e o coordenador estadual de Políticas Públicas para Juventude, Juliano Borges, representando o governador Tarcísio de Freitas. Representando o governador, Juliano Borges anunciou um aporte de R$ 55 milhões do Governo do Estado para fortalecer os grêmios estudantis.

Já Artur Takayama destacou a relevância do diálogo com os jovens. “O Comjuve e o ‘Conecta +’ representam um canal direto para que as ideias dos jovens cheguem aonde precisam chegar”, destacou o presidente do Legislativo suzanense. O secretário Alex Santos ressaltou o impacto da nova agenda e do conselho, e aproveitou para agradecer o empenho de toda a equipe envolvida na organização do evento e na construção das ações voltadas à juventude. “Vamos concentrar esforços para oferecer oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e profissional, conectando a juventude com políticas públicas transformadoras”, afirmou o chefe da pasta.

Pedro Ishi encerrou o evento com um discurso emocionado, relembrando sua trajetória. “Eu já fui esse jovem que hoje está sentado aqui, cheio de sonhos e vontade de mudar a cidade. Fui vereador aos 30 anos e, hoje, com 36, sou o prefeito mais jovem da história de Suzano. Isso mostra que é possível chegar longe com dedicação e propósito”, finalizou o Prefeito de Suzano.

Ainda estiveram presentes os secretários municipais Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), André Chiang (Meio Ambiente), César Braga (Controladoria), Paulo Pavione (Comunicação Pública), além de vereadores do município da cidade de Holambra, que também prestigiaram a cerimônia. Também prestigiaram o ato representantes da Guarda Mirim de Suzano, do Centro Universitário de Suzano (Unisuzano), do Instituto Federal de Suzano, Rotary Club de Suzano, do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 55ª Subseção de Suzano, da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE), da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo e da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis).