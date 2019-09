Evento orienta público idoso sobre saúde auditiva e qualidade do sono

O Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (CCMI) de Suzano realizou na tarde desta sexta-feira (20) um dia voltado à saúde auditiva e à qualidade do sono para alunos dos cursos promovidos pelo órgão municipal. O evento ocorreu no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e recebeu cerca de 80 participantes.

Na ocasião, em parceria com uma empresa especializada do município, foram promovidas palestras que abordaram os temas de forma bastante didática ao público da melhor idade, informando acerca das causas e formas de prevenção e do tratamento de problemas auditivos, ronco e apneia.

A coordenadora Adelaide Fischer disse que a perda auditiva é muito comum no público com mais de 60 anos, porém ainda há muita desinformação e até preconceito sobre o assunto. “Por isso a importância de colocar este tema em pauta. Uma em cada três pessoas da melhor idade tem dificuldade para ouvir, mas apenas 20% busca ajuda médica. Precisamos quebrar esse tabu também”, contou ela, que também tem problemas auditivos por causa de uma fratura que sofreu na cabeça quando adolescente e que acabou descobrindo apenas anos depois.

Ao final da apresentação, houve ainda um bate-papo com fonoaudiólogos e os participantes puderam fazer exames gratuitos, como aferição de pressão arterial e diabetes, bem como avaliação odontológica. Eles receberão consultas gratuitas com os especialistas parceiros.

A aluna Lígia de Jesus Jorge Lúcio assistiu às palestras e aprovou a iniciativa. “Já tive histórico de zumbido no ouvido quando era mais nova, tive que fazer tratamento e por isso me interesso pelo assunto. Gosto de estar sempre informada. Participo de vários eventos da Prefeitura de Suzano e fico muito feliz por mais esta oportunidade, de cuidar da saúde sem nenhum custo”, relatou.