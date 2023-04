Evento promove adoção de 20 animais no Max Feffer

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, promoveu a adoção de 20 pets no último domingo (26) durante a realização de mais um evento do projeto “Baby, me Leva!”. A atividade ocorreu das 10 às 17 horas no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) e diversas pessoas que compareceram ao local puderam levar um amigo de quatro patas para casa.

Durante a iniciativa, a pasta conseguiu proporcionar novos lares para 16 cães e quatro gatos mediante adoção responsável.

Para ter o direito de adotar os animais, os candidatos a tutores passaram por um questionário realizado por entidades e protetores parceiros para verificar as condições dos interessados em ter um pet. A iniciativa tem como objetivo garantir que os animais recebam o tratamento ideal e não sofram maus tratos posteriormente. A previsão é de que o próximo evento de adoção responsável de animais aconteça em 16 de abril.

Vale ressaltar que é possível iniciar o processo de adoção de maneira on-line com a opção de manifestar interesse por meio do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou telefone (11) 4755-2055 e assim dar início ao procedimento. Os protetores de animais e Organizações Não Governamentais (ONGs) com interesse em participar dos eventos de adoção também devem entrar em contato.

Após o primeiro passo, os interessados podem agendar uma visita, momento em que passam por uma avaliação do perfil para, na sequência, conhecer o animal e oficializar a adoção.