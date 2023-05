Evento reforça compromisso de Suzano com a segurança alimentar

Suzano reforçou seu compromisso com a segurança alimentar e nutricional ao promover, nesta quinta-feira (25/05), um seminário sobre o tema no Centro Universitário Piaget (UniPiaget), que reuniu estudantes do curso de Nutrição e profissionais de relevância ligados ao setor. A administração municipal, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Unipiaget, o Instituto de Formação Augusto Boal (Ifab), e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea) realizaram o evento na própria instituição de ensino que sediou a atividade.

Para dar início às apresentações, a coordenadora do curso de Nutrição, Daniella Moreira, convidou representantes das entidades envolvidas na realização do seminário para a abertura oficial do evento, que contou com o apoio do Departamento de Agricultura, representada pelo diretor Minoru Harada. O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, o reitor da UniPiaget, Marcus Rodrigues, e a presidente do Comsea, Silvia Rangel, falaram da importância de trazer o assunto para o debate na comunidade, de forma a assegurar o direito à alimentação. Foram convidados palestrantes ligados ao tema para apresentar as políticas e legislações do setor, além de destacar o papel dos produtores locais no contexto dos programas de segurança alimentar direcionados às famílias mais vulneráveis.

A primeira apresentação foi realizada pela presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comusan) de São Paulo, Vera Helena Lessa Villela, que trouxe para o evento explicações sobre a participação popular nas políticas públicas e de que maneira se organizam os debates para concretização de programas de combate à fome. O segundo a se apresentar foi o extensionista da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Davi Rodrigues, que falou sobre as políticas públicas de aquisição de alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Desenvolvimento Sustentável (DS) na Agricultura Familiar (AF).

Ao final, os organizadores avaliaram os resultados do evento pensando nas perspectivas de engajamento da sociedade em torno do debate. “Essa atividade que estamos promovendo pode abrir portas para ações maiores, que minimizem as situações de insegurança alimentar. Ao mesmo tempo que conscientizamos os estudantes sobre o papel social envolvido nos conhecimentos a respeito do tema como política pública, também incentivamos a discussão relacionada à alimentação saudável, que evita inúmeras doenças”, avaliou a coordenadora do curso de Nutrição, Daniella Moreira.

A presidente do Comsea, Silvia Rangel, reforçou o papel dos agentes envolvidos no assunto para a continuidade das políticas públicas relacionadas ao setor. “Temos que lutar permanentemente para garantir a todos os cidadãos o acesso regular a alimentação de qualidade, com ações sustentáveis. Por isso, é importante fortalecermos debates como esse, que reúnem autoridades e entidades que podem contribuir com propostas e soluções”, afirmou Rangel.

O secretário Geraldo Garippo ressaltou que a administração municipal está empenhada em buscar alternativas que garantam mais qualidade de vida à população. “Tivemos durante os últimos meses um exemplo importante de uma iniciativa que conseguimos implantar com sucesso, que foi o projeto ‘Alimentando Vidas’, onde garantimos a cem núcleos familiares da região de Palmeiras acesso a cestas verdes de produtores locais. Temos a compreensão da relevância de ações como essa e vamos continuar dialogando com as representações envolvidas nessa causa, para promovermos melhorias significativas nas políticas públicas de segurança alimentar”, frisou.