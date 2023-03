Evento 'Rock no Parque' deste domingo é cancelado

“Pedimos a compreensão de todos e logo mais estaremos divulgando uma nova programação”, disse a Prefeitura.

Evento

O cronograma das atrações musicais foi iniciado no domingo passado (05/03) com “Roda de Samba”, que teve a exibição das artistas Wal Serra e Lili Figueiredo. Ainda neste mês, a pasta traz outras apresentações no dia 19 de março com o “MPB com Elas”, que terá a apresentação das cantoras suzanenses e do Alto Tietê voltada para a Música Popular Brasileira. Fechando a programação especial, no dia 26, se apresentam “As Minas do Hip Hop” Especial Mulheres. As ações são conduzidas pela coordenadora de música da pasta, Raquel Pereira.

O secretário de Cultura de Suzano, o vice-prefeito Walmir Pinto, destacou que as atrações valorizam o papel da mulher na sociedade. “As atividades que serão realizadas mostram como as mulheres estão se destacando em todos os meios, produzindo arte e cultura para todos os gostos”, pontuou o chefe da pasta.

A Secretaria de Cultura de Suzano comunicou neste sábado que o evento Rock no Parque foi cancelado. O evento aconteceria neste domingo, com atividades em homenagem ao mês das mulheres. Os shows aconteceriam no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) com a apresentação de bandas e artistas em que o protagonismo é feminino.