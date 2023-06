Evento terá a premiação do concurso de Miss Cerejeira

Para além da culinária oriental, outro atrativo será a premiação do concurso de Miss Cerejeira. Às 17 horas, a cerimônia de premiação do Mister e da Miss Cerejeira Mirim terá início, ao passo que às 19 horas, será a vez da premiação principal que definirá a campeã da categoria principal, a de “Miss Cerejeira 2023”.

O presidente do Bunkyo ressaltou que, em paralelo à festa, também será feita a arrecadação de peças de roupa e cobertores para a Campanha do Agasalho, coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade. “Por meio dessa importante parceria com a Prefeitura de Suzano, estaremos disponibilizando um local para o depósito de itens em bom estado, então além do entretenimento, estaremos promovendo a solidariedade”, pontuou Katsumata.

Ashiuchi declarou que a festividade é uma das mais importantes do município em termos culturais, por isso, o apoio é essencial. “Estamos falando de um evento tradicional que movimenta um público muito grande, pois a espera pela Festa da Cerejeira é sempre muito grande. Estamos colaborando com a organização do evento, pois seguimos sempre aberto ao diálogo para garantir experiências positivas aos munícipes. Em nome do presidente Reinaldo, parabenizo a diretoria e toda a organização do Bunkyo pela dedicação e seriedade por trás desta que é uma das mais notórias festas de Suzano”, comentou o chefe do Executivo suzanense.