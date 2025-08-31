Envie seu vídeo(11) 4745-6900
domingo 31 de agosto de 2025

Jornal Diário de Suzano - 31/08/2025
Cidades

Eventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoas

Programação foi concluída na última quarta-feira (27/08) após 16 dias de atividades com 27 escolas e 500 bailarinos em vários equipamentos públicos de Suzano

30 agosto 2025 - 14h00Por de Suzano
Eventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoasEventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoas - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Cultura concluiu na última quarta-feira (27/08) a 5ª Mostra de Dança de Suzano, celebrando a marca de 10,7 mil pessoas alcançadas com as apresentações de estilos e culturas diferentes nos equipamento públicos da cidade ao longo deste mês, que reforçaram as ações voltadas à descentralização e à democratização do acesso às artes no município.

Nos 16 dias de atividades, participaram 27 escolas de dança e 500 bailarinos, além dos artesãos, que puderam expor seus produtos em todos os locais de apresentação.

A programação mobilizou 5,6 mil munícipes com atividades em espaços alternativos a partir da proposta “Dança para Todos”, que levou a arte para o Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador; para a Praça dos Expedicionários, no centro; e para o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes, o Parque do Mirante, no bairro do Sesc.

Outros 2,6 mil pessoas tiveram a oportunidade de assistir aos espetáculos que foram realizados no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, como os que ocorreram no último sábado (23/08), quando se apresentaram a escola “Livres para dançar”; “Studio Shakese”; “Connect Dance”; “The Move Crew; Grupo Luana Pinheiro; Profart; e “Studio D’Art Ariane Mascarenhas”.

O balanço da pasta ainda contabilizou, neste registro, os 1,6 mil suzanenses que participaram da circulação de espetáculos, que chegaram, entre outros locais, ao Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz e ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, com apresentações de balé e dança contemporânea. Também tiveram acesso às apresentações alunos das redes municipal e estadual.

A mostra ainda trouxe oficinas, rodas de conversa e exibição de documentário, que, juntos, compartilharam conteúdos sobre a dança com 860 pessoas. Uma dessas atrações foi o filme “Raízes do Movimento: A Dança como Patrimônio Vivo de Suzano - Quando a Dança vira Raiz, Memória e Futuro”, que foi exibido no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul, e na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, em Palmeiras.

Entre outras atividades ofertadas nesse período, podem ser citadas: Danças Urbanas; Grupo Musical "Samba da Ponte pra Cá"; pintura em tela; artistas circenses; street dance; oficinas de dança do ventre; rodas de conversa sobre danças populares e folclóricas árabes realizadas pelo Grupo Profissional Dança&Charme; apresentações de balé e dança contemporânea; oficina e roda de conversa com a bailarina Renata Vilela e o ex-bailarino e produtor Jonathan Vilela.

Segundo a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, a mostra foi muito além do entretenimento. “Proporcionamos um processo formativo, educativo e inspirador. As oficinas, rodas de conversa e exibições de filmes contribuíram para a formação da plateia e para o fortalecimento de vínculos entre artistas, estudantes e o público em geral. A dança é, acima de tudo, uma linguagem que conecta histórias, emoções e identidades”, destacou.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a Mostra de Dança foi uma vitrine da diversidade artística presente no município. “Suzano tem uma produção cultural riquíssima, especialmente no campo da dança. Nossa missão com a mostra foi ampliar o acesso da população à arte e valorizar os artistas locais que fazem da dança sua paixão e seu ofício. Tivemos um evento que representou a força da cultura como ferramenta de transformação”, afirmou o chefe da pasta.

