Eventos de adoção garantem novo lar a mais de 640 animais

Pelo menos 644 animais de estimação foram adotados na região do Alto Tietê em 2024. A adoção foi impulsionada por feiras e projetos como “Baby, me leve!” e “Me leva pra casa”, que ajudaram a encaminhar cães e gatos para famílias em Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Guararema.

Em Suzano, cerca de 1,6 mil animais foram adotados desde 2021, quando foi iniciado o projeto de adoção “Baby, me leve!”. Durante o ano de 2024, o evento conseguiu providenciar lares na cidade para 256 animais. Já existem atividades programadas em todos os finais de semana deste mês de fevereiro, no Parque Municipal Max Feffer. Além disso, por meio do Setor do Bem-Estar Animal, a Secretaria de Meio Ambiente atende as denúncias de maus-tratos e atua de forma a coibir situações de agressão e de abandono, por exemplo, tomando as providências necessárias quando constatadas.

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal administra o projeto "Me leva pra casa" em Ferraz, que promove a adoção responsável de cães e gatos. Por meio do projeto, foram realizadas 288 adoções durante o ano passado. A estimativa para 2025 é triplicar esse número através das ações mensais da iniciativa animal.

Na cidade de Mogi, existe um programa permanente de adoção de animais, o Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea). O projeto conta com uma estrutura completa para o abrigo de animais, com canil, gatil e setor de atendimento veterinário para os animais abrigados.

A Secretaria realizará, a partir do mês de março, ações permanentes voltadas para a proteção e bem-estar animal. A programação será divulgada em breve.

Já em Guararema, o Programa Bora Ser Feliz, conta, além da adoção, conta com a castração responsável gratuita de pets e aplicação de vacina antirrábica. Em janeiro deste ano, o programa recebeu sete novos cães para adoção, após serem resgatados.