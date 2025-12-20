Eventos do Bunkyo Suzano reúnem mais de 46 mil visitantes em 2025

A Associação Cultural de Suzano - Bunkyo está terminando o ano com uma série de eventos e ações que reuniram mais de 46 mil pessoas ao longo de 2025. O foco central do grupo foi garantir a participação e integração do público no desenvolvimento de práticas de incentivo e valorização da cultura oriental.



Uma das mais tradicionais festividades promovidas pelo grupo é a "Festa da Cerejeira" (Sakura Matsuri), celebração de inverno que, em sua 38ª edição em Suzano, reuniu cerca de 33 mil pessoas no final de semana dos dias 5 e 6 de julho com comidas típicas, atividades culturais e apresentações musicais. Segundo a entidade, a celebração voltará a ser realizada em 2026, também na primeira semana de julho.



Outra ação de valorização à cultura japonesa que, embora mais recente, vem se tornando notória no calendário municipal, é o Oriental Fest. A festividade foi promovida pela 3ª vez no mês de novembro tendo como proposta central agregar múltiplos aspectos culturais dos países do extremo oriente em uma tarde de apresentações e vivências ao público, reunindo mais de 5 mil pessoas no Bunkyo. Outros projetos no ano incluíram o Undokai, a Feijoada do Hahanokai e as tardes beneficentes de arrecadação e apoio aos departamentos internos.



O ano de 2025 também apresentou um momento histórico à associação que, pela primeira vez, recebeu um representante oficial do Japão em Suzano. Em solenidade que contou com a presença de autoridades como o prefeito Pedro Ishi e o presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama, o Bunkyo recebeu o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, em uma recepção dotada de homenagens e valorização dos vínculos entre o município e a cultura oriental.



Além do aspecto cultural e geopolítico, o Bunkyo também se fez ativo por meio dos esportes e outros projetos sociais. A exemplo, as equipes dos departamentos de kendô, sumô, aikidô e gateball levaram o nome de Suzano e do Brasil a competições estaduais, nacionais e internacionais, ao passo que, na esfera da solidariedade, os grupos da associação colaboraram com o Fundo Social do município ao doar cerca de cem panetones neste final de ano, além de integrar o almoço de Natal de forma voluntária.



O presidente Reinaldo Katsumata destaca que 2025 foi um ano de muitas realizações, mas que 2026 tende a ser ainda melhor. "Nossa missão em valorizar a cultura japonesa e oriental, mantendo vivos os laços da nossa comunidade com as origens das famílias nipônicas, é o que move nosso voluntariado no Bunkyo, e seguimos promovendo cada vez mais projetos. Os departamentos tiveram ações de sucesso, seja no aspecto cultural ou esportivo, e nosso foco é melhorar ainda mais para o ano que vem", comentou.



"Aproveito a oportunidade para também registrar, em nome de todos os voluntários, um agradecimento ao prefeito Pedro Ishi e à gestão municipal pelo apoio e suporte de sempre, pois parte do nosso trabalho só é possível graças à boa relação do Bunkyo com a Prefeitura de Suzano", finalizou.