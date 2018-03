Ex-prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli recebe título de Cidadão Suzanense

O ex-prefeito de Mogi das Cruzes e pré-candidato a deputado federal, Marco Bertaiolli (PSD), recebeu nesta sexta-feira (2) o título de Cidadão Suzanense na Câmara. A concessão da honraria aconteceu mediante proposta do vereador Edirlei Reis (PSD).

A sessão solene contou com a presença do atual prefeito mogiano, Marcus Melo (PSDB), do deputado estadual Estevam Galvão (DEM), e da presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, além de lideranças religiosas.

Em discurso, o vereador Edirlei destacou que título se deve à Bertaiolli por ser “um homem de palavras e ações”.

O pastor José Miraídes Penha, presidente do Conselho de Pastores e Obreiros de Mogi de Cruzes, disse que a comunidade estará com o ex-prefeito durante a candidatura ao cargo federal.

Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, relembrou a atuação do ex-prefeito na direção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

O prefeito de Mogi, Marcus Melo, falou sobre a satisfação em dar continuidade aos trabalhos deixados na cidade mogiana e o acolhimento suzanense para com Bertaiolli, além de frisar as boas expectativas na possível eleição do companheiro em âmbito federal.

Já o deputado Estevam Galvão fez questão de ressaltar a importância do título de Cidadão Suzanense. “Esse é o maior título que pode ser outorgado. E o Bertaiolli merece”, afirmou.

Larissa Ashiuchi recebeu o homenageado em companhia da esposa do ex-prefeito, Mara Bertaiolli, e agradeceu a presença especial na cidade. “O ex-prefeito é merecedor do título por todo mérito, maestria e determinação executada no Alto Tietê”.

Bertaiolli foi aclamado ao tomar a palavra. Ele iniciou o discurso salientando as dificuldades e cobranças exigidas pela vida pública. "Este momento de emoção é como recarregar as baterias. Eu me sinto energizado com esse acolhimento. Espero renovar o pouco que fiz por Suzano. Podem ter certeza que vou honrar este título, todos os dias".