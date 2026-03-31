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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Cidades

Ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi deixa secretaria em SP para disputar vaga deputado estadual

Ashiuchi foi prefeito de Suzano entre 2017 e 2024

31 março 2026 - 16h55Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Decisão foi divulgada em vídeo ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Decisão foi divulgada em vídeo ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou nesta segunda-feira (30) que deixará o cargo de secretário de Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo para concorrer a uma vaga como deputado estadual.

A decisão foi divulgada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Na gravação, Ashiuchi aparece entregando uma espada de samurai ao chefe do Executivo paulistano, geste que simbolizou agradecimento e reconhecimento pelo período à frente da pasta.

Durante o vídeo, o ex-prefeito destacou a oportunidade de integrar a gestão municipal e afirmou que leva aprendizado da experiência. “Queria agradecer tudo o que o senhor fez, a oportunidade que eu ganhei aqui em São Paulo. Aprendi muito na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente”, disse.

Ashiuchi também ressaltou o simbolismo do presente, desejando que o prefeito continue atuando “como um guerreiro em prol da população”.

Já Ricardo Nunes confirmou a saída do secretário e elogiou a atuação. “O Ashiuchi está saindo agora para concorrer a deputado estadual, com certeza vai ter sucesso. Obrigado por tudo, um grande secretário”, declarou.

Rodrigou Ashiuchi foi prefeito de Suzano por dois mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024, e assumiu a secretaria na capital paulista na atual gestão.

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