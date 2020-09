Ex-vereador Lacerda pai morre aos 77 anos de Covid-19

O ex-vereador Israel Sampaio de Lacerda morreu nesta sexta-feira (11). Ele tinha 77 anos. Era pai do ex-vereador e presidente da Câmara de Suzano, Israel Lacerda, atual candidato a prefeito pelo PSL.

Lacerda pai estava no Hospital de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Foi vítima da Covid-19.

O corpo será cremado no Cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Ainda não há horário marcado.

Lacerda foi vereador nas Legislaturas de 1989 a 1992, de 1993 a 1996 e de 1997 a 2000 (suplente). Ele deixa sua esposa, Aracy Lacerda, filhos e netos.

Na rede social, Israel Lacerda filho publicou foto (veja ao lado) com os seguintes dizeres:

"Hoje é o dia mais triste da minha vida, perco meu melhor amigo, o homem que me ensinou todos os valores morais e usar da política sempre para ajudar os mais pobres. Ele que foi o primeiro vereador nordestino de Suzano, humilde e sempre dedicado à família, faz parte da história de Suzano. Fica seus ensinamentos, sua história, seus trabalhos pelos mais humildes e minha consciência de estar lado a lado com meu Herói! Nunca abandonei ou me distanciei daquele que veio do Ceará, para com sua humildade e trabalho ser o vereador mais votado de Suzano por duas vezes. O seu legado e sua história jamais será esquecido! Até breve meu Herói. Te amo eternamente", disse.