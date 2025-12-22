Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 22 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Exagerou na ceia? Saiba como ajudar o corpo a se recuperar no dia seguinte

Especialista dá dicas sobre como se divertir com responsabilidade nas festas de fim de ano

22 dezembro 2025 - 13h11Por da Reportagem Local
Exagerou na ceia? Saiba como ajudar o corpo a se recuperar no dia seguinte Exagerou na ceia? Saiba como ajudar o corpo a se recuperar no dia seguinte - (Foto: Divulgação)

Com a chegada das confraternizações de fim de ano, cresce também o risco de exageros alimentares que podem impactar diretamente a saúde. Segundo a nutricionista da Hapvida, Stephany Rangel, a ideia de que “é só uma noite” costuma levar a excessos que o corpo sente de forma imediata. “O organismo é exposto, de uma só vez, a grandes quantidades de álcool, açúcar, gordura e sódio, o que pode provocar inchaço, azia, refluxo, dor de cabeça, alterações da glicemia e da pressão arterial e até piora do colesterol, principalmente em quem já tem essas condições”, explica.  

Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 10,2% da população brasileira vive com diabetes, enquanto 24,5% dos adultos têm diagnóstico de hipertensão. Já a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que quatro em cada dez brasileiros apresentam colesterol elevado, o que torna esse período ainda mais delicado para grande parte da população.  

De acordo com a nutricionista, o álcool tende a ser, aliado a outros pratos, o principal vilão das ceias, seguido por refrigerantes, carnes processadas e muito salgadas, farofas com bacon e linguiça, além de sobremesas ricas em açúcar. “Essa combinação sobrecarrega o estômago, favorece a retenção de líquidos, desregula o intestino e prejudica o sono. O resultado é acordar mais cansado e inchado no dia seguinte”, afirma. 

Cuidado com as compensações  

Uma prática comum, mas equivocada, é passar o dia em jejum aguardando a ceia. Ficar sem comer para ‘compensar’ à noite, alerta a nutricionista, só piora o cenário. O ideal é manter refeições leves ao longo do dia e investir em hidratação. Isso ajuda no controle da fome e evita exageros.  

Vale lembrar que nenhum alimento precisa ser proibido, mas o consumo deve ser consciente. Comer devagar, evitar beliscar o tempo todo e aproveitar o momento em família, e não apenas a comida, fazem a diferença. Para o dia seguinte, fica o alerta: nada de dietas radicais, jejum prolongado ou detox milagroso. “O caminho é simples: muita água, legumes, verduras, frutas, boas fontes de proteína e redução de álcool, refrigerantes e sobremesas”, explica.  

Doenças 

Para pessoas com doenças crônicas, o cuidado deve ser ainda maior. Diabéticos devem priorizar proteínas e fibras antes dos carboidratos para evitar picos de glicose. Hipertensos precisam moderar o consumo de alimentos ricos em sódio e reforçar a hidratação. Já quem tem dislipidemia deve optar por preparações com menos gordura e usar fontes saudáveis, como o azeite.  

Dicas para uma ceia de Natal mais equilibrada 

Para evitar excessos e reduzir os impactos da ceia na saúde, pequenas escolhas fazem grande diferença e é possível manter o sabor dos pratos tradicionais sem abrir mão do equilíbrio nutricional. 

Invista em substituições inteligentes 

* Troque a maionese tradicional por iogurte, creme de ricota ou queijo cottage;  
* Substitua a farofa de bacon por versões com legumes e ovos;  
* Prefira arroz integral no lugar do branco;  
* Inclua salada de frutas como opção de sobremesa, reduzindo doces muito açucarados;
* Frango assado sem pele, peixe, peru e mignon suíno são alternativas mais equilibradas para a ceia. 

Controle de porções 

 Utilize a própria mão como referência: 

* Carboidratos (arroz, farofa, massas): um punho fechado 
* Legumes e verduras: duas mãos em concha 
* Proteínas: equivalente à palma da mão 
* Gorduras (azeite, molhos, maionese): metade da palma da mão 

Evite beber de estômago vazio 

Caso vá ingerir bebidas alcoólicas, concilie com refeições que tenham boas fontes de proteína. Lembre-se de que o álcool interfere nos sinais de fome e saciedade e aumenta a vontade por alimentos gordurosos e doces. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Empresa Suzano conclui parada de manutenção preventiva em unidade industrial de Suzano
Cidades

Empresa Suzano conclui parada de manutenção preventiva em unidade industrial de Suzano

Reclamações representam 31,6% das manifestações na saúde da região
Cidades

Reclamações representam 31,6% das manifestações na saúde da região

Motociclistas homens concentram mais mortes no trânsito do Alto Tietê
Cidades

Motociclistas homens concentram mais mortes no trânsito do Alto Tietê

Força Patrulha localiza 96 porções de drogas no Boa Vista
Polícia

Força Patrulha localiza 96 porções de drogas no Boa Vista

Suzano utiliza verticalização para ampliar espaços nos cemitérios
Suzano

Suzano utiliza verticalização para ampliar espaços nos cemitérios

Transporte garante melhorias em mais de 3,5 mil pontos de sinalização em 2025
Suzano

Transporte garante melhorias em mais de 3,5 mil pontos de sinalização em 2025