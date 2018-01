Exames descartam febre amarela em três de seis macacos mortos

Exames em macacos encontrados mortos, em Suzano, constataram que três não morreram por febre amarela. A cidade continua sem vacina e espera resposta do Estado sobre o pedido de 30 mil doses.

Outras três amostras dos primatas foram enviadas para exame e não há previsão da chegada do resultado. Ao todo, seis foram achados mortos na cidade. Enquanto isso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não estão vacinando por falta de doses. O município aguarda a chegada das 30 mil doses emergenciais, das 120 solicitadas ao governo do Estado. Porém, ainda não há previsão de recebimento. O estoque de vacinas contra a febre amarela acabou na ultima sexta-feira (19) e com isso, foi dada como encerrada a primeira fase de imunização. A segunda fase da campanha de imunização terá inicio assim que as doses solicitadas chegarem.

As 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Palmeiras e Rio Acima (7 de cada) serão os únicas a receberem as doses solicitadas. A primeira fase tinha como prioridade vacinar moradores das áreas de risco, por isso, a prefeitura intensificou as doses nas UBS de Palmeiras e do Rio Acima. Até sexta-feira, 110 mil pessoas foram imunizadas na cidade. A Secretaria de Estado da Saúde informou que durante toda a campanha de vacinação foi enviado ao município 133,5 mil doses da vacina, suficientes para imunizar a população de risco.