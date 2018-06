Excesso de velocidade rende 7 mil multas na Rodovia Índio-Tibiriçá

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) aplicou 7.145 multas por excesso de velocidade no trecho de Suzano (Km 70 ao 55) na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) no período de janeiro a 19 de junho de 2018. De acordo com o levantamento feito no mesmo período do ano passado, 5.218 multas foram aplicadas. De janeiro a dezembro de 2017, 12.578 autuações foram feitas.

"Estes equipamentos são implantados após a realização de estudos técnicos que apontam onde há ocorrência de excesso de velocidade. Assim, os radares são implantados para aumentar a segurança dos motoristas e usuários das rodovias", explica o DER.

No total, há 26 radares implantados em toda a extensão da via, que auxiliam no controle do excesso de velocidade. Os radares do trecho leste estão funcionando normalmente. Apenas o radar que fica próximo a divisa de Suzano com Ribeirão Pires (Km 55) apresentou falhas no visor. Os equipamentos deste trecho são eletrônicos.

Motoristas

De acordo com os motoristas, os radares do trecho leste estão bem visíveis, mas apresentam alguns problemas. A advogada Luiza Quesini, de 37 anos, frequenta a Rodovia Índio-Tibiriçá diariamente e conta que percebe falhas nos painéis de quilometragem.

"Muitos ficam travados na quilometragem e marcam os números errados. Dificilmente eu vejo fiscalização por aqui, por isso continuam marcando os dados errados", conta. Ela ainda comenta que, pela grande movimentação da via, os radares estão bem localizados. "Claro que seria importante colocar mais radares em áreas escolares e áreas industriais. Mesmo assim, os que estão na via estão bem localizados e visíveis".

Já o torneiro mecânico Rubens Pascoal conta que a funcionalidade dos radares está normal, mas que a localização deveria ser repensada.

"Não ando por aqui com frequência, mas sempre que passo vejo todos os radares funcionando. O que acho que poderia melhorar por aqui é a distribuição dos radares, eles deveriam estar mais distribuídos pela via e não tão próximos uns aos outros".