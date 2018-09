Exército Brasileiro faz ação social na Praça João Pessoa

A 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel) do Exército Brasileiro esteve nesta quarta-feira (12) na Praça João Pessoa realizando uma Ação Civico-Social (Aciso). No local, cerca de 90 integrantes do exército mais o comandante da unidade militar, o general de brigada Helder de Freitas Braga estiveram presentes.

Na ocasião, o general detalhou ao DS a importância das atividades e do treinamento que os militares estão realizando na cidade e destacou também que os exercícios feitos são simulações e não abordagens reais.

"Aqui criamos situações simuladas para que as frações resolvam o problema, é uma figuração. Todas as abordagens são simuladas para treinamento. Vale ressaltar que apesar de estarmos nos preparando para a garantia da lei e da ordem, não estamos investindo na autoridade policial para realizar essas atividades", enfatiza o general.

Além disso, ele explicou que Suzano foi a cidade escolhida para o treinamento por atender aos critérios do exército para os objetivos de instruções. "A estadia na cidade está sendo excepcional e estamos conseguindo atingir nossas metas de trabalho", elogia.

Como forma de agradecimento pela estadia na cidade, o exército realiza tais ações sociais. Com o apoio da Prefeitura de Suzano, foram oferecidos na Praça, atendimentos voltados à área da saúde, exposição de materiais militares, passeio de viatura e brincadeiras educativas para as crianças, bem como apresentação da banda do 6º Batalhão de Infantaria Leve (BIL).

O exército ficará instalado no município até sexta-feira. Os militares estão alojados no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, desde segunda-feira (10). Cerca de 630 membros do exército estão na cidade para a realização de adestramento em Operações de Garantia de Lei e da Ordem (GLO).

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), ressaltou a importância da cidade como sede e adiantou que o município é candidato a receber os militares novamente. "Fomos agraciados com a vinda deles para cá. Mesmo não tendo o poder de polícia na cidade, eles acabam encaminhando os problemas para a polícia militar, é um trabalho em conjunto que está sendo bem recebido pelos suzanenses".