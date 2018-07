Exército realiza inspeção na Junta Militar de Suzano

A Junta Militar de Suzano passou por inspeção anual de representantes do Exército Brasileiro na manhã dessa quarta-feira (4). O objetivo da ação foi fiscalizar o andamento dos serviços prestados, fazer correções e trocar informações.

A atividade foi coordenada pelo chefe da 4ª Circunscrição de Serviço Militar (CSM), tenente coronel Galileu Gondim, e pelo delegado da 2ª Delegacia de Serviço Militar, tenente Evaldo Pontes. Os oficiais e sua equipe foram recepcionados pelo chefe de Gabinete da administração municipal, Afrânio Evaristo da Silva, e pelo chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente Márcio Biscaglia Vieira.

O período de alistamento militar obrigatório para os jovens nascidos no ano 2000 se encerrou no dia 30 de junho e foi o que motivou a inspeção dos membros da 4ª CSM nesta quarta-feira. A iniciativa, que integra o calendário anual de ações do órgão militar, ocorre em todas as 116 Juntas Militares do Estado de São Paulo.

Mais de 3,4 mil adolescentes que fazem 18 anos em 2018 já se alistaram em Suzano. Deste total, 650 serão pré-selecionados e depois 300 nomes são separados para que o Tiro de Guerra defina os cem jovens que vão compor a turma de atiradores em 2019.

"O que constatamos em Suzano é uma Junta Militar muito bem organizada e eficaz. Isso reforça a importância do Tiro de Guerra para a sociedade e para os jovens, que levam para a vida toda valores com os quais tomam contato nesse período após o alistamento. E agradeço a atenção que a Prefeitura de Suzano tem dispensado para garantir um ótimo serviço", destacou o tenente coronel Galileu Gondim.