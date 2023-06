Expansão até a Barra Funda 'pede' mais trens, alerta especialista

O especialista apoia a expansão e diz que trará benefícios aos passageiros com redução de baldeação e tempo de viagem.

O DS trouxe reportagem especial na semana passada, explicando o que muda com a expansão da linha.

Mudanças na viagem

Atualmente, o passageiro que usa a Linha 11-Coral e quer chegar na Barra Funda, precisa optar por uma das seguintes alternativas: transferência para a Linha 3-Vermelha do Metrô (nas estações Corinthians-Itaquera ou Tatuapé - paga em alguns horários - ou no Brás - gratuita durante toda a operação); ou transferência para a Linha 7-Rubi da CPTM na estação Luz.

Escolhendo a transferência para o Metrô, o passageiro precisa cruzar a região central da capital para chegar até Barra Funda, a estação terminal da Linha 3-Vermelha, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Já a transferência para a Linha 7-Rubi na Luz força o passageiro a fazer uma baldeação e pegar um trem com destino final Francisco Morato/Jundiaí para descer na Barra Funda - a estação seguinte a da Luz.

Essa é a baldeação que a CPTM quer quebrar estendendo a Linha 11 e tornando desnecessária qualquer transferência para quem vai para a Barra Funda.

“Os passageiros da região terão mais benefícios com a expansão ao eliminar a baldeação e a companhia manter o tempo médio de intervalos da viagem”, disse Xiol.

O especialista disse que esteve em contato com a Secretaria de Transporte e Metropolitanos de São Paulo e a preocupação deles é conseguir manter o intervalo das viagens. “A CPTM vai precisar comprar novos trens ou transferir outras composições para a linha 11 e conseguir manter o padrão do intervalo. Caso isso não aconteça há a possibilidade de cada vez mais os trens fazerem as viagens com as composições cheias. Os passageiros ao invés de ficar felizes com o benefício vão ficar irritados”, explicou.

Xiol ainda destaca o projeto da estação Suzano da CPTM que seria um terminal da linha, como de Estudantes em Mogi das Cruzes, mas não foi concluída até hoje.

“Um terminal em Suzano também trará benefícios aos passageiros visto que essa é a estação do Alto Tietê que tem um fluxo maior de usuários no dia-a-dia. Atualmente há um projeto de ampliação das obras operacionais, tornando o espaço um estacionamento de trens”, relembrou.

