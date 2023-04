Explosão em torre com piche deixa ao menos um ferido dentro de empresa em Suzano

Uma explosão em uma torre com piche (asfalto líquido) no interior de uma empresa deixou ao menos uma pessoa com queimaduras, que precisou ser socorrida no início da tarde desta terça-feira (4), na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, região da Vila Maluf, em Suzano.

Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, nove viaturas foram mobilizadas no combate às chamas. Uma densa fumaça preta foi flagrada por pedestres e motoristas que passavam pelo local. Os vídeos estão circulando pelas redes sociais e aplicativos de mensagens.

A explosão foi tão forte que há relatos de pessoas afirmando que sentiram o tremor em outros bairros. A fumaça intensa pode ser observada de longe, até mesmo da divisa de Suzano com a cidade vizinha, Mogi das Cruzes.

O DS está no local apurando mais detalhes sobre o caso.

